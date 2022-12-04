Брітні Спірс зворушливо звернулася до дітей та показала, який вигляд має її молодший син

Американська попзірка Брітні Спірс після свого дня народження, який вона відсвяткувала 2 грудня, зворушливо звернулася до своїх синів.

Артистка у фотоблогу зазначила, що їй не вистачає Шона і Джейдена. За словами Брітні, вона б віддала все, аби тільки доторкнутися до них.

"Для обох моїх хлопців... Я люблю вас... Я б померла за вас! Господи, оберігай мої дорогоцінні серця! Я б віддала все, щоб тільки доторкнутися до вашого обличчя! Я посилаю свою любов… Мамасіта", - написала виконавиця в Instagram.

Молодший син Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Окрім цього Брітні показала, який зараз вигляд має її молодший син Джейден. Співачка опублікувала фото, де 16-річний юнак позує у чорному костюмі на тлі стіни.

Зазначимо, 2007 року суд передав право опіки над дітьми колишньому чоловіку Брітні Спірс – Кевіну Федерлайну. 2008 року виконавиці заборонили навідувати синів. Співачка тоді вживала алкоголь, наркотичні речовини та лікувалася у спеціальному закладі. Брітні 2008 року була визнана "тимчасово недієздатною" і її опікуном був батько – Джеймс Спірс. Опікунство було скасоване лише восени минулого року.

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