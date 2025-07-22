Брюс Вілліс втратив здатність говорити й ходити: стан актора стрімко погіршується — ЗМІ

Брюс Вілліс / © Associated Press

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Стан голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на лобово-скроневу деменцію, викликає дедалі більше занепокоєння у фанів.

За даними The Economic Times, зірка "Міцного горішка" уже не здатен говорити, читати й ходити самостійно. Його стан потребує постійного догляду, і, як стверджують джерела, Вілліс більше не памʼятає свого зіркового минулого.

70-річний актор ще 2022 року завершив кар’єру після того, як йому поставили діагноз афазія — порушення мовлення через пошкодження мозку, що суттєво вплинуло на його здатність спілкуватися. А вже на початку 2023 року його родина повідомила, що стан Вілліса погіршився — лікарі діагностували фронтотемпоральну деменцію, що вражає лобову та скроневу частки мозку. Саме ці ділянки відповідають за мовлення, емоції та рухові функції.

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Брюс Вілліс з доньками / © instagram.com/buuski

За словами джерел, які видання не вказує, Вілліс зараз не може пригадати ані свої досягнення у кіно, ані рідних. Його родина, зокрема дружина Емма Гемінг, колишня дружина Демі Мур та п’ятеро дітей, обʼєдналася, щоб бути поряд у найтяжчі моменти. Вони неодноразово просили публіку про повагу до приватного життя актора в цей складний період.

Зауважимо, видання також додало, що "жодних конкретних відомостей про здоров'я актора від його сім'ї останніми місяцями не надходило".

Нагадаємо, востаннє Брюса Вілліса публіка могла бачити в обіймах його доньки Таллули, яка провела з ним час.