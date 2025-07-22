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Брюс Вілліс втратив здатність говорити й ходити: стан актора стрімко погіршується — ЗМІ
Зірка вже тривалий час страждає на складну недугу.
Стан голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на лобово-скроневу деменцію, викликає дедалі більше занепокоєння у фанів.
За даними The Economic Times, зірка "Міцного горішка" уже не здатен говорити, читати й ходити самостійно. Його стан потребує постійного догляду, і, як стверджують джерела, Вілліс більше не памʼятає свого зіркового минулого.
70-річний актор ще 2022 року завершив кар’єру після того, як йому поставили діагноз афазія — порушення мовлення через пошкодження мозку, що суттєво вплинуло на його здатність спілкуватися. А вже на початку 2023 року його родина повідомила, що стан Вілліса погіршився — лікарі діагностували фронтотемпоральну деменцію, що вражає лобову та скроневу частки мозку. Саме ці ділянки відповідають за мовлення, емоції та рухові функції.
За словами джерел, які видання не вказує, Вілліс зараз не може пригадати ані свої досягнення у кіно, ані рідних. Його родина, зокрема дружина Емма Гемінг, колишня дружина Демі Мур та п’ятеро дітей, обʼєдналася, щоб бути поряд у найтяжчі моменти. Вони неодноразово просили публіку про повагу до приватного життя актора в цей складний період.
Зауважимо, видання також додало, що "жодних конкретних відомостей про здоров'я актора від його сім'ї останніми місяцями не надходило".
Нагадаємо, востаннє Брюса Вілліса публіка могла бачити в обіймах його доньки Таллули, яка провела з ним час.