Бріжіт Бардо померла: де поховають легендарну акторку

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Стало відомо, де поховаються легендарну французьку акторку, співачку та модель Бріжіт Бардо, яка померла 28 грудня у віці 91 року.

Зірка кіно воліла після смерті спочивати на території вілли Ла-Мадраг, в якій вона прожила від 1958 року. Знаменитість хотіла бути похованою саме там, аби до її могили не мали доступу сторонні їй люди.

Проте артистку поховають на кладовищі в Сен-Троте, яке розташоване поруч із Середземним морем. Про це повідомляє канал TF1, із посиланням на представників благодійного фонду Бріжіт Бардо. Там легендарна акторка спочиватиме разом із іншими знаменитостями. На кладовищі в Сен-Тропе також похований перший чоловік артистки, режисер Роже Вадим, який зняв фільм "І Бог створив жінку", що зробив Бріжіт Бардо всесвітньовідомою.

Прощання з акторкою відбудеться 7 січня в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпсьон та транслюватиметься на телебаченні. Після цього відбудеться приватне поховання Бріжіт Бардо. Місце розташування могили акторки не розголошуватимуть.

