Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Бріжіт Бардо померла: де поховають легендарну акторку

Бріжіт Бардо померла 28 грудня у віці 91 року. Прощання зі знаменитістю відбудеться 7 січня.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Стало відомо, де поховаються легендарну французьку акторку, співачку та модель Бріжіт Бардо, яка померла 28 грудня у віці 91 року.

Зірка кіно воліла після смерті спочивати на території вілли Ла-Мадраг, в якій вона прожила від 1958 року. Знаменитість хотіла бути похованою саме там, аби до її могили не мали доступу сторонні їй люди.

Проте артистку поховають на кладовищі в Сен-Троте, яке розташоване поруч із Середземним морем. Про це повідомляє канал TF1, із посиланням на представників благодійного фонду Бріжіт Бардо. Там легендарна акторка спочиватиме разом із іншими знаменитостями. На кладовищі в Сен-Тропе також похований перший чоловік артистки, режисер Роже Вадим, який зняв фільм "І Бог створив жінку", що зробив Бріжіт Бардо всесвітньовідомою.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Прощання з акторкою відбудеться 7 січня в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпсьон та транслюватиметься на телебаченні. Після цього відбудеться приватне поховання Бріжіт Бардо. Місце розташування могили акторки не розголошуватимуть.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український актор Анатолій Суханов. Артиста не стало у віці 54 років.

