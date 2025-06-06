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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
935
Час на прочитання
2 хв

Бронюк після схуднення на 30 кіло розсекретив свою дієту та припустив, на яку хворобу страждає

Співак відверто розповів про боротьбу з надмірною вагою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віктор Бронюк

Віктор Бронюк / © ТСН

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розсекретив свої бізнеси, відверто розповів про боротьбу із зайвою вагою та зміни в харчуванні.

Артист зізнається, що одного разу побачив на вагах майже 120 кг. Тоді він усвідомив, що далі так не можна. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Бронюк зазначив, що припинив переїдати та відмовився від алкоголю.

"Людина взагалі дуже лінива істота насправді. І так себе бідного шкода – я це знаю по собі. Коли я набрав ваги, я важив майже 120 кілограмів. І так же себе бідного шкода, коли ти розумієш, що треба приймати якесь рішення, а крім тебе це рішення ніхто не прийме. Я відмовився від вживання алкоголю, позбавив себе від неконтрольованого споживання харчів, тому що випив 100 грамів і з'їв 1 кілограм. А воно важко", - зізнався виконавець.

За словами Віктора, він не вдавався до жорстких дієт. Натомість перейшов на здорове харчування і почав уважніше прислухатися до свого організму та його потреб. Таким чином він позбувся 30 кг і став краще почуватися.

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

"Я зараз схуд від тої критичної своєї ваги майже на 30 кілограмів. Зовсім інший комфорт. Я перший раз сидів на правильному харчуванні – відварене, без зловживання смаженим, жирним, цукром. Потім знайома-медик дала пристрій, щоб дивитися на реакцію, що ти їси та який глікемічний індекс продукту. Я все виміряв і підібрав той набір продуктів, від яких мені комфортно. Я їм хліб, але переважно висівковий, цільнозерновий. Я їм багато фруктів, багато овочів", - зауважив артист.

Ба більше, до такого ретельного підходу до схуднення співак прийшов ще з однієї причини. Річ у тому, що, на думку Бронюка, він був на межі цукрового діабету через зайву вагу. Тож вчасно взяв себе у руки й налагодив самодисципліну.

"Що стосується надмірної ваги — то це порушення обмінних процесів, які формують підвищення цукру. Треба було робити висновки. Організм почав стукати. Певною мірою я певно є діабетиком другого типу, тому що в мене вже були ці порушення", - приголомшив Віктор.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк шокував, чому не потрапив до команди Володимира Зеленського під час політичних перегонів і як його здивували.

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Дата публікації
Кількість переглядів
935
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