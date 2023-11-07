Брук Шилдс із "Блакитної лагуни" здивувала появою на публіці: який зараз вигляд має акторка

58-річна акторка позувала перед камерами на одному зі світських заходів.

Американська акторка, супермодель, письменниця Брук Шилдс, яка прославилася завдяки фільму "Блакитна лагуна", відвідала гала-концерт Only Make Believe 2023 у Нью-Йорку й здивувала шанувальників своїм гламурним образом.

Для події знаменитість обрала сріблясту сукню, яка оголює одне плече. Доповнили образ однотонні підбори та сумка-клатч відповідного кольору. Шилдс зовсім не приховувала свою струнку фігуру та підтягнуті руки.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Захід відзначив досягнення Брук Шилдс жовто-блакитною нагородою, яку вона охоче продемонструвала на синьому хіднику. Знаменитість здобула премію Джеймса Гаммерштейна за проактивну громадянську позицію.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Більшість шанувальників були вражені таким елегантним образом Шилдс, відмітивши, що акторка ніколи не старіє.

Нагадаємо, нещодавно акторка Демі Мур поділилася історією, як її ексчоловік, голлівудський актор Брюс Вілліс, не впізнав її після 13 років шлюбу. Причиною цього стала тривала хвороба знаменитості.

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