Бруклін Бекхем захопив пристрасним поцілунком з дружиною у їхню річницю: "Я найщасливіша людина"

Син відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів, кухар Бруклін Бекхем, привітав свою дружину, модель Ніколу Пельтц, з річницею їхнього шлюбу.

Бруклін звернувся до коханої у своєму блозі в Instagram та заявив, що став найщасливішою людиною поруч із нею. До свого допису Бекхем-молодший додав архівну світлину, на якій злився у пристрасному поцілунку з Ніколою.

"Рік тому я одружився зі своєю найкращою подругою! Я найщасливіша людина, яка може називати тебе своєю дружиною. Ти моє все, і я найщасливіша людина на цій землі, яка може прокидатися поруч з твоїм чудовим обличчям щоранку. За довгі роки, крихітко. Я так сильно тебе кохаю! За те, щоб нам було так само весело, коли ми будемо старі, як зараз, коли ми молоді", - написав Бруклін.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Нагадаємо, що Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 року після трьох років у стосунках. Кухар освідчився своїй коханій ще 2020 року, однак весілля довелося відкласти ще на два роки через карантині обмеження.

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