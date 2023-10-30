Бруклін Бекхем зворушливо привітав дружину з річницею стосунків та здивував особливим подарунком

Знаменитість також показав романтичні кадри зі своєю обраницею.
Первісток відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін – повідомив про свято в його родині.
Знаменитість святкує четверту річницю стосунків зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц. З нагоди важливої дати Бруклін присвятив коханій допис в Instagram. Первісток Бекхемів опублікував романтичні кадри, які були зроблені в аеропорту Токіо. На фото закохані ніжно цілують одне одного. Бруклін подякував Ніколі, що вона є в його житті, та зазначив, що він неабияк її кохає.
"Дорога Нікола! Останні чотири роки були найдивовижнішими роками мого життя! Ти доповнюєш моє життя! Ти - моє все, і я не можу дочекатися, щоб провести решту свого життя з тобою! Я кохаю тебе", - звернувся до дружини Бруклін.
Тим часом Нікола у своєму Instagram похизувалася особливим подарунком, який отримала від чоловіка. Бруклін вручив обраниці розкішні букети білих квітів.
"З четвертим ювілеєм, моє кохання, дякую за чудові квіти! Я так тебе кохаю", - звернулася до Брукліна Нікола.
Зазначимо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року, а стосунки свої підтвердили лише в січні 2020. У липні 2020 року пара оголосила про заручини, а у квітні 2022 закохані одружилися.
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