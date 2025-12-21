ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Бруклін Бекхем натякнув на ворожнечу з батьками красномовним жестом: у конфлікт втрутився його брат

Схоже, хлопець остаточно поставив крапку у їхніх родинних зв’язках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Вікторія і Девід Бекхеми, їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц

Вікторія і Девід Бекхеми, їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц / © Associated Press

Старший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем — Бруклін — шокував родину та фанатів несподіваним кроком.

Вже не один місяць у Мережі пліткують про зростання напруги у родині знаменитостей і розриву зв’язків Брукліна з батьками. Цього разу все стало на свої місця. Cин футболіста і дизайнерки заблокував батьків і молодшого брата Круза в Instagram. Про цей крок стало відомо з джерел, близьких до сім’ї, а молодший син уже прокоментував ситуацію.

Інсайдери для The Daily Mail розповіли, що Девід і Вікторія Бекхем ніколи б не зробили подібного. І додали, що навіть попри «повне відсторонення», родинна любов до старшого сина не зникла.

«Вони завжди любили Брукліна і будуть поруч із ним, незважаючи на все. Для них це великий біль, адже блокування стало сигналом, що син більше не хоче контактувати», — пояснює джерело.

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми / © instagram/davidbeckham

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми / © instagram/davidbeckham

Круз Бекхем оперативно відреагував на новину, а саме на чутки про те, що нібито самі батьки припинили стежити за сином. У сториз він підкреслив, що це Бруклін заблокував їх у соцмережах, а не навпаки: «Мама і тато ніколи б не відписалися від свого сина. Вони прокинулися заблокованими, як і я».

Сториз Круза Бекхема / © instagram.com/cruzbeckham

Сториз Круза Бекхема / © instagram.com/cruzbeckham

На тлі конфлікту стало відомо, що Бруклін проведе Різдво не з родиною. Він залишиться у США разом із дружиною Ніколою Пельтц та її родиною, тоді як Девід і Вікторія святкуватимуть у своєму маєтку.

До слова, конфлікт у родині Бекхемів набув розголосу ще навесні, коли Бруклін і Нікола пропустили святкування 50-річчя Девіда. Востаннє Брукліна бачили публічно з родиною у грудні минулого року. Інсайдери свого часу ділилися, що Девід і Вікторія переживають ситуацію дуже важко, а Вікторія у приватних розмовах нібито називає невістку «гадюкою».

Нагадаємо, нещодавно гуморист Олександр Венедчук, відомий глядачам як Веня, пішов з команди «Ветерани космічних військ». Зірка назвав причини та чи були у колективі конфлікти.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie