- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 2 хв
Бруклін Бекхем натякнув на ворожнечу з батьками красномовним жестом: у конфлікт втрутився його брат
Схоже, хлопець остаточно поставив крапку у їхніх родинних зв’язках.
Старший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем — Бруклін — шокував родину та фанатів несподіваним кроком.
Вже не один місяць у Мережі пліткують про зростання напруги у родині знаменитостей і розриву зв’язків Брукліна з батьками. Цього разу все стало на свої місця. Cин футболіста і дизайнерки заблокував батьків і молодшого брата Круза в Instagram. Про цей крок стало відомо з джерел, близьких до сім’ї, а молодший син уже прокоментував ситуацію.
Інсайдери для The Daily Mail розповіли, що Девід і Вікторія Бекхем ніколи б не зробили подібного. І додали, що навіть попри «повне відсторонення», родинна любов до старшого сина не зникла.
«Вони завжди любили Брукліна і будуть поруч із ним, незважаючи на все. Для них це великий біль, адже блокування стало сигналом, що син більше не хоче контактувати», — пояснює джерело.
Круз Бекхем оперативно відреагував на новину, а саме на чутки про те, що нібито самі батьки припинили стежити за сином. У сториз він підкреслив, що це Бруклін заблокував їх у соцмережах, а не навпаки: «Мама і тато ніколи б не відписалися від свого сина. Вони прокинулися заблокованими, як і я».
На тлі конфлікту стало відомо, що Бруклін проведе Різдво не з родиною. Він залишиться у США разом із дружиною Ніколою Пельтц та її родиною, тоді як Девід і Вікторія святкуватимуть у своєму маєтку.
До слова, конфлікт у родині Бекхемів набув розголосу ще навесні, коли Бруклін і Нікола пропустили святкування 50-річчя Девіда. Востаннє Брукліна бачили публічно з родиною у грудні минулого року. Інсайдери свого часу ділилися, що Девід і Вікторія переживають ситуацію дуже важко, а Вікторія у приватних розмовах нібито називає невістку «гадюкою».
Нагадаємо, нещодавно гуморист Олександр Венедчук, відомий глядачам як Веня, пішов з команди «Ветерани космічних військ». Зірка назвав причини та чи були у колективі конфлікти.