Бруклін Бекхем натякнув на ворожнечу з батьками красномовним жестом: у конфлікт втрутився його брат

Вікторія і Девід Бекхеми, їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц / © Associated Press

Старший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем — Бруклін — шокував родину та фанатів несподіваним кроком.

Вже не один місяць у Мережі пліткують про зростання напруги у родині знаменитостей і розриву зв’язків Брукліна з батьками. Цього разу все стало на свої місця. Cин футболіста і дизайнерки заблокував батьків і молодшого брата Круза в Instagram. Про цей крок стало відомо з джерел, близьких до сім’ї, а молодший син уже прокоментував ситуацію.

Інсайдери для The Daily Mail розповіли, що Девід і Вікторія Бекхем ніколи б не зробили подібного. І додали, що навіть попри «повне відсторонення», родинна любов до старшого сина не зникла.

«Вони завжди любили Брукліна і будуть поруч із ним, незважаючи на все. Для них це великий біль, адже блокування стало сигналом, що син більше не хоче контактувати», — пояснює джерело.

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми / © instagram/davidbeckham

Круз Бекхем оперативно відреагував на новину, а саме на чутки про те, що нібито самі батьки припинили стежити за сином. У сториз він підкреслив, що це Бруклін заблокував їх у соцмережах, а не навпаки: «Мама і тато ніколи б не відписалися від свого сина. Вони прокинулися заблокованими, як і я».

Сториз Круза Бекхема / © instagram.com/cruzbeckham

На тлі конфлікту стало відомо, що Бруклін проведе Різдво не з родиною. Він залишиться у США разом із дружиною Ніколою Пельтц та її родиною, тоді як Девід і Вікторія святкуватимуть у своєму маєтку.

До слова, конфлікт у родині Бекхемів набув розголосу ще навесні, коли Бруклін і Нікола пропустили святкування 50-річчя Девіда. Востаннє Брукліна бачили публічно з родиною у грудні минулого року. Інсайдери свого часу ділилися, що Девід і Вікторія переживають ситуацію дуже важко, а Вікторія у приватних розмовах нібито називає невістку «гадюкою».

