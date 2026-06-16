Бруклін Бекхем висміяв сімейний конфлікт у рекламі за багатомільйонний гонорар та нарвався на гейт

Вікторія і Девід Бекхеми їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц / © Associated Press

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У зірковій родині Бекхемів не вщухає напруга на тлі затяжного конфлікту з батьками Бруклін Бекхем несподівано обіграв сімейну драму в новій рекламі до Чемпіонату світу з футболу-2026.

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів став обличчям рекламної кампанії сервісу доставки їжі. У відео він з’являється на дивані перед телевізором і пояснює, чому стежитиме за футбольним турніром не зі стадіону. Здавалося б, звичайний рекламний сюжет швидко привернув увагу через прихований натяк на його особисте життя. Бруклін не став називати конкретних причин, однак глядачі миттєво вловили відсилання до його непростих стосунків із родиною. Саме цей епізод і викликав бурхливе обговорення в мережі.

«Ви, мабуть, дивуєтеся, чому я дивлюся Чемпіонат світу з футболу 2026 із дому. Це довга історія. І це складно», — сказав Бруклін у ролику.

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Бруклін Бекхем

Втім, далеко не всі оцінили такий гумор. Частина користувачів соцмереж вважає, що згадка про сімейний конфлікт у рекламній кампанії була недоречною. Особливо з огляду на те, що тема конфлікту між Брукліном і його знаменитими батьками вже давно перебуває під пильною увагою преси.

Перші чутки про серйозне непорозуміння між Брукліном Бекхемом та його родиною з’явилися понад рік тому. Тоді він разом із дружиною Ніколою Пельтц почав дедалі рідше з’являтися на сімейних заходах. Згодом подружжя оселилося у США та зблизилося з родиною Пельтц. Пізніше ситуація набула нового розголосу після заяв Брукліна про те, що батьки нібито надмірно контролювали його життя та кар’єру, що й стало однією з причин глибокого сімейного розладу.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бехкем вперше прокоментувала конфлікт зі старшим сином, який публічно відрікся від неї.

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