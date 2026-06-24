Бруклін Бекхем зворушив зверненням до дружини в річницю їхніх заручин і замилував романтичним фото

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

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Первісток відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів — Бруклін — зворушливо звернувся до дружини, американської акторки Ніколи Пельтц.

До слова, пара святкує річницю заручин. Рівно шість років тому Нікола погодилась вийти заміж за Брукліна. Тож, Бекхем-молодший щемливо привітав обраницю з важливою датою в сімейному житті.

Бруклін опублікував їхнє спільне романтичне фото. Окрім того, він поділився, що неабияк щасливий тим, що в його життя з’явилась Нікола і вони стали сім’єю. За словами Брукліна, завдяки дружині кожен його день сповнений яскравими фарбами, веселощами, теплом і просто неймовірними емоціями від того, що в нього є кохана. Також Бекхем-молодший вкотре зізнався Пельтц у палкому коханні.

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«Шість років тому я попросив свою найкращу подругу вийти за мене заміж. Ти моя дівчина, моя прекрасна дружина і все моє серце. Кожен день поруч із тобою здається найкращою пригодою, і я досі не можу повірити, що маю щастя проживати це життя разом із тобою. Ти робиш усе навколо яскравішим, веселішим, теплішим і чарівнішим просто тим, що ти є. Я не можу дочекатися, щоб і далі сміятися, мріяти та залишатися молодими душею разом із тобою вічно. Я люблю тебе більше, ніж можуть висловити слова, Ніколо», — зазначив Бруклін.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нікола вже відреагувала на привітання. Акторка відповіла чоловікові взаємністю та наголосила, що він є її опорою та спорідненою душею, тож й вона неабияк щаслива бути його дружиною та кохає Брукліна з кожним лише більше.

«Я просто не можу любити тебе ще сильніше. Ти — мій світ, моя опора і моя споріднена душа. Я люблю тебе мільйон разів сильніше з кожним днем і обожнюю бути твоєю дружиною. Дякую тобі за те, що любиш мене так бездоганно. Мій назавжди», — наголосила акторка.

Зазначимо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися 2019 року, а вже наприкінці червня 2020-го заручились. Парочка зіграла розкішне весілля навесні 2022 року в маєтку Пельтців у Палм-Біч, штат Флорида.

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Зазначимо, нещодавно американський актор Маколей Калкін святкував річницю стосунків із нареченою. Зірка «Сам удома» з нагоди особливої дати показував фото з коханою та розчулив зізнанням.

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