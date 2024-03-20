Брюсу Віллісу – 69: Демі Мур показала, який вигляд зараз має важкохворий актор

Голлівудський актор Брюс Вілліс 19 березня відсвяткував день народження.

Актору виповнилося 69 років. У своїх соцмережах родина "міцного горішка" зворушливо привітала його. Зокрема, до привітань долучилася й колишня дружина Вілліса, Демі Мур.

В Instagram артистка розмістила серією знімків з ексчоловіком, з яким після розлучення 15 років тому залишилася у гарних стосунках.

Мур показала, який вигляд має зараз хворий на деменцію актор. На фото Вілліс сидить у кріслі, а Демі Мур міцно тримає його за руку. Також зірка поділилася фотографією, на якій Брюс Вілліс бавиться зі своєю маленькою і поки єдиною онукою Луеттою – донькою 35-річної Румер Вілліс.

Демі Мур показала фото з Брюсом Віллісом / Фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур показала фото з Брюсом Віллісом / Фото: instagram.com/demimoore

Згадала Демі й ті часи, коли їхні троє доньок були маленькими, а актор на кадрі зображений молодим.

Демі Мур показала фото з Брюсом Віллісом / Фото: instagram.com/demimoore

"З днем народження, Брюс Вілліс! Ми любимо тебе і дуже вдячні за тебе”, - підписала знімки Демі Мур.

Зазначимо, що два роки тому в Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію. Хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. Джерела з близького оточення Вілліса говорять, що він іноді не може впізнати своїх близьких.

Нагадаємо, також з днем народження Брюса Вілліса привітала його теперішня дружина Емма Гемінг. Вона поділилася зворушливим архівним фото, на якому Брюс Вілліс ніжно обіймає їхню єдину спільну донечку Мейбл Рей.

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