Бучанська трагедія: Камалія знайшла ще одного свого коня, якого вбили окупанти

Коні виконавиці перебували у стайні у місті Буча.

Українська співачка Камалія знайшла ще одного зникло коня зі стайні "КСК Буча".

У своєму Instagram виконавиця повідомила, що тварину відшукали неподалік стайні. На жаль, кінь, на прізвисько Габілен, був мертвим. Його безжально вбили російські окупанти.

"Ще одного мого коня, Габілена, якого ми шукали, після розмінування околиць у Бучі, знайшли вбитим у полі, поряд із стайнею "КСК Буча"! Зелених тобі лугів, мій малюче! Біжи по веселці! Пам'ять про тебе назавжди залишиться у серці!" - написала Камалія.

Для перегляду гортайте праворуч

Разом з тим співачка зазначила, що ніхто не забуде те, що російські окупанти коїли на українській землі. Кожен винен буде покараний.

"Ніхто не забуде звірств, які скоїли російські орки на нашій землі! Усі отримають по заслугах! Виродки, горіти вам у пеклі!" - додала Камалія.

Зазначимо, російські окупанти замінували стайню Камалії, яка була розташована у Бучі, де велися бойові дії. Окрім того, загарбники розстріляли коней виконавиці. Зокрема, серед загиблих скакунів був і улюбленець співачки.

Читайте також: