Бучинська розкрила останні слова Лесика перед зупинкою серця на її концерті: "Відбулося чудо"

Народна артистка України Наталія Бучинська пригадала подробиці інциденту, який трапився зі співаком Лесик Сам.

Вже декілька тижнів артист перебуває у реанімації. Адже як відомо, на початку грудня у нього зупинилося серце просто на концерті Бучинської, де він був запрошеним гостем. На щастя, Лесик поступово оговтується й потрохи починає говорити. Його реабілітація та лікування продовжується.

Водночас Бучинська з тривогою пригадує той день, коли її колега знепритомнів на очах у публіки. Вона ділиться, що за кулісами говорила з ним про майбутню творчість. І Лесик перед виходом на сцену дав обіцянку написати їй пісню.

"Лікарі кажуть, що відбулося чудо. Понад годину серце Лесика не заводилося. Я точно не думала про те, що він, не дай Боже, помре на сцені. І перед його виходом я кажу йому: "Лесик, мені треба, щоб ти написав нову пісню". А він каже: "Обіцяю!" А тепер йому кажу, що дорога тільки одна – в життя", - розповіла артистка у коментарі "ЖВЛ".

Наталія Бучинська та Лесик / Фото: facebook.com/N.Buchynska

Також Бучинська поглянула на ситуацію під іншим кутом. І пояснила, що насправді все могло б скластися інакше, якби Лесик був, наприклад, наодинці.

"Добре, що це сталося саме, де було багато людей – на концерті. Бо я собі уявила, що це могло статися, коли він був би сам удома, наприклад", - додала Наталія.

Нагадаємо, нещодавно на зв'язок виходила подруга Лесика, яка регулярно провідує його у лікарні. Вона розповіла більше подробиць, що нового відомо про здоров'я музиканта.

У колишнього музиканта з гурту "Дзідзьо" зупинилося серце посеред виступу

Читайте також: