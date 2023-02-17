Буданов розповів Комарову, що за чотири доби до вторгнення російський банк в Україні скупив всю готівку за максимальним курсом

Нещодавно телеканал "1+1 Україна" анонсував прем'єру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії. Матеріал, який журналіст збирав від самого початку повномасштабного вторгнення, покажуть 24 лютого о 20:15 на "1+1 Україна".

Щойно стало відомо, що у проєкті керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментує найважливіші події року повномасштабної війни та розповість, які сценарії вторгнення росії вдалося зламати нашим захисникам.

Також в інтерв'ю з Дмитром Комаровим Міністр Оборони Олексій Резніков поділиться подробицями відомих подій, які до цього часу не можна було називати.

У своєму офіційному Telegram-каналі Дмитро Комаров також поділився невеличким фрагментом інтерв'ю з Кирилом Будановим, повну версію якого можна буде побачити у проєкті. У ньому журналіст запитує про факти, які були досі засекреченими, але про які вже зараз можна говорити.

"Є дуже цікавий факт. За чотири доби (до повномасштабного вторгнення) відділення "Сбербанку росії", які були у нас представлені, особливо в Києві, скупили всю готівку, яку тільки могли, за максимальним курсом. Вона була вся накопичена в їхніх сховищах. Вони чекали, коли зайдуть "свої" як-то кажуть, відкривати і зі своїми людьми проводити потрібну їм політику, роздаючи готівкові кошти. Все найцікавіше було 23 числа (лютого 2022 року). 24-го все вже йшло як йшло", - розповідає Кирило Буданов, згадуючи події майже річної давнини.

Повне інтерв'ю Кирила Буданова, Олексія Резнікова та генерала Олександра Сирського можна буде побачити в документальному проєкті "Рік" Дмитра Комарова 24 лютого о 20.15 на "1+1 Україна".

До проєкту увійдуть репортажі Комарова з гарячих точок, рідкісні кадри з щойно деокупованих міст та ексклюзивні інтерв’ю з тими, чиїми руками та розумом створюється наша історія і майбутня перемога. Усі кадри та озвучені факти, які увійдуть до проєкту, погоджені із військовим керівництвом країни.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров вперше показав засекречене місце, яке ворог шукає всю війну. Журналіст оприлюднив кадри з Центру бойового управління.

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