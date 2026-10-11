"Буде для вас шоком": Ектор Хіменес-Браво здивував мистецькою освітою та показав свої роботи

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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54-річний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розкрив несподіваний факт про свою освіту, зізнався, чому не став художником, і показав власні картини.

Зірковий шеф і ресторатор зробив особисте зізнання в Instagram. Виявилося, що кулінарія була не єдиною сферою, яка захоплювала його в юності. Ектор здобув художню освіту й свого часу серйозно замислювався над творчою кар’єрою. Однак його плани не збігалися з очікуваннями родини. Батьки бачили сина в зовсім іншій професії. Зрештою, майбутній суддя кулінарних проєктів обрав власний шлях, але від захоплення мистецтвом так і не відмовився.

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«Те, що я зараз скажу, можливо, буде для вас шоком. У мене є художня освіта. Так-так, колись я серйозно мріяв займатися цим. Прям професійно», — поділився Хіменес-Браво.

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Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

За словами ресторатора, його бажання стати художником викликало спротив у батьків. У Колумбії того часу ця професія не вважалася престижною, тож рідні наполягали на більш практичному, на їхню думку, варіанті — архітектурі. Проте навіть після того, як Ектор присвятив себе кулінарії, малювання залишилося важливою частиною його життя. Нині він нечасто знаходить час для олівців і мольберта, однак кожна така нагода допомагає йому відновити внутрішню рівновагу.

«Але з того часу минуло багато років. Я виріс і, нарешті, сам вирішую, чим мені займатися в цьому житті. Зараз я беру до рук олівці та мольберт не так часто, як хотілося б. Але щоразу, коли це роблю, розумію: для мене це найкраща терапія. Заняття для душі. Спосіб повністю вимкнутися від шаленого ритму, побути в тиші та виплеснути емоції на папір. Тож, друзі, ніколи не пізно повернутися до того, що колись приносило вам чисту радість», — наголосив шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

На своїй сторінці Ектор також опублікував фотографії картин і показав, як працює над малюнками. Серед іншого, він продемонстрував, як олівцем передає чоловічу статуру. Ресторатор зізнався, що навіть година малювання на місяць приносить йому задоволення, а також закликав підписників не відмовлятися від захоплень, які колись робили їх щасливими.

«Знаєте, життя взагалі дивна штука. Ми самі закопуємо свої дитячі мрії просто через те, що колись це було „непрестижно“ або „батьки проти“. А потім проходять роки, перш ніж ми знову дозволяємо собі кайфанути від моменту. Ось я кайфую від малювання», — підсумував Ектор.

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Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок у Канаді, в якому не був п'ять років.

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