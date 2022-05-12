"Будеш їжею для черв'яків": Тіна Кароль гнівно звернулася до Лепса, який дав концерт у Донецьку

"Будеш їжею для черв'яків": Тіна Кароль гнівно звернулася до Лепса, який дав концерт у Донецьку

Українська співачка Тіна Кароль не змогла спокійно реагувати на те, як російський артист-путініст приїхав до окупованого Донецька та виступає там на так званому "Дню республіки" перед ватажками ДНР.

Виконавиця гнівно звернулася до Лепса. Вона тішиться, що відмовила ще далекого 2013 року йому у співпраці. Разом з тим, співачка дала артисту-путіністу дуже влучну пораду.

"Нутро тварини. Все було зрозуміло ще тоді, коли я сказала тобі ні. Заїжджай глибше, не тікай так швидко. Ми зустрінемо як слід. Ти будеш їжею для черв’яків. Ми зневажаємо "короля", - гнівно висловилася артистка.

Тіна Кароль висловилась про Лепса / Фото: instagram.com/tina_karol

До слова, палкий співак-путініст Григорій Лепс разом з Дмитрою Дюжевим та Ларисою Доліною приїхав до Донецька та виконав свої відомі пісні. Виконавець збирається затриматися на Донбасі. Він планує дати концерти та відвідати поранених російських окупантів у шпиталі.

Зазначимо, 2013 року ширилися чутки про те, що Григорій Лепс стане продюсером української співачки Тіни Кароль. Вони вели перемовини у Москві. Утім, як виявилося, співачка йому відмовила. А після подій 2014 року, коли Росія анексувала Крим та вороже вторглася на Донбас, Кароль перестала їздити до РФ.

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