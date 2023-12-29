Будинок 15-річного Сашка з Миколаївщини з кліпу Imagine Dragons відбудували – відео

Весною 2022 року дім Сашка з Новогригорівки Миколаївської області вщент зруйнували російські війська. Проте зустріч з оператором-постановником Imagine Dragons Таєм Арнольдом змінила життя хлопця та його сім'ї.

Американський гурт випустив відео на композицію Crushed із Сашком у головній ролі. Кліп побачив увесь світ, а донор платформи UNITED24 виділив кошти на відновлення будинку.

"Вплив відео на долю Сашка складно переоцінити. Після виходу кліпу тисячі людей захотіли допомогти хлопцю: надходила величезна кількість слів підтримки та пропозиції купити квартиру в якомусь українському місті. Але Сашко відмовлявся їхати з Новогригорівки, тож постійний партнер UNITED24, мережа мультимаркетів "Аврора", вирішив виділити кошти на відновлення зруйнованої оселі. Ми щасливі, що минулого тижня Тай Арнольд особисто передав Сашкові та його мамі ключі від чудового, просторого і дуже гарного будинку", – прокоментувала координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Донор відбудував вщент зруйнований будинок 15-річного Сашка з кліпу Imagine Dragons

У зруйнованій оселі 15-річного Сашка не залишилося жодної вцілілої стіни, не було електроенергії, тому руїни довелося знести. Натомість будівельники заклали новий фундамент та звели більшу й надійнішу оселю. А також додали терасу, про яку мріяла мама хлопця, і збудували поруч укриття. Будівництво повністю завершили всього за пів року.

Зазначимо, що оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд зустрів Сашка з Новогригорівки Миколаївської області під час двомісячної подорожі оператора Україною. Він доставляв гуманітарну допомогу в село та побачив хлопця, який блукав між зруйнованими будинками. Ця зустріч стала доленосною: історія українського хлопчика розчулила Тая та лягла в основу кліпу Imagine Dragons. Мільйони людей в усьому світі побачили реалії життя українців під час великої війни.

У серпні 2023 року UNITED24 організувала для Сашка першу поїздку за кордон. Хлопець відвідав концерт Imagine Dragons у Варшаві, де вийшов з видатним колективом на сцену.

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