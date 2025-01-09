Будинок Періс Гілтон згорів вщент у масштабній пожежі в Лос-Анджелесі: "Серце розбите"

Голлівудська світська левиця Періс Гілтон повідомила, що її будинок згорів вщент.

Лос-Анджелес нині продовжують накривати масштабні пожежі. Лихо не оминуло сім'ю Періс Гілтон. Світська левиця у своєму Instagram повідомила, що її будинок згорів вщент. Знаменитість говорить, що це болісна втрата. Зокрема, з будинком пов'язано чимало теплих спогадів. Саме там син Гілтон зробив свої перші кроки, також вони планувати спостерігати, як росте донька Лондон. Однак зірка додала, що найголовніше, що вона з чоловіком та дітьми наразі перебуває в безпеці.

"Серце розбите, що не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім в Малібу горить вщент - це те, що нікому ніколи не побажаєш переживати. Цей дім був там, де ми побудували стільки дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Втрата тяжка, але я вдячна, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці", - поділилася світська левиця.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Періс Гілтон додала, що серце болить за кожного, хто постраждав через масштабні пожежі. Вона ж наразі не збирається сидіти склавши руки. Зокрема, знаменитість займеться благодійністю та допомагатиме постраждалим через пожежі. Гілтон також звернулася до пожежників. Вона подякувала їм за колосальну роботу, яку вони виконують, аби зупинити пожежі, та закликала бути обережними.

"Мої молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж. Моє серце болить за тих, хто все ще в біді або оплакує більші втрати. Немислиме спустошення. Знати, що так багато хто прокидається сьогодні без місця, яке вони називають домом, це справді розриває серце", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, українській блогерці Олександрі Шульгіній з родиною довелося терміново евакуйовуватися. Знаменитість живе в тому районі, де вирують пожежі.

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