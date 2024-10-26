Будинок покійного Меттью Перрі у США продали за приголомшливу суму – подробиці

Саме в цій оселі актор провів останні миті свого життя.

Приватний будинок актора Меттью Перрі, де він помер рік тому, продали за кругленьку суму.

Так, величезний маєток зірки "Друзів" у Лос-Анджелесі перейшов до нової власниці за понад 8 млн дол, пише The New York Times. Сучасним будинком площею 325 кв м заволоділа забудовниця й кінопродюсерка Аніта Верма-Лалліан. Тепер у її розпорядженні чотири спальні, стільки ж ванних кімнат і простора тераса з басейном і джакузі. Також журналісти повідомили, що жінка придбала маєток як інвестиційний об'єкт.

До слова, будинок у непримітному й тихому районі Лос-Анджелеса Меттью Перрі придбав 2020 року. Тоді вартість нерухомості, збудованої ще 1965 року, складала 6 млн дол. За життя актор повністю реконструював будинок і облаштував басейн з джакузі на задньому дворику.

Нагадаємо, зірка культового серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. У віці 54 років його тіло без ознак життя знайшли в басейні з джакузі поблизу будинку. У результаті судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть настала внаслідок "гострого впливу кетаміну" та опіоїдів. Після цього поліція взялася за пошук винних у продажу знаменитості летальної дози наркотичних речовин. У результаті було названо одразу декількох підозрюваних.

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