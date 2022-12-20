Будинок Роберта де Ніро нахабно пограбували: злодійка вкрала різдвяні подарунки з-під ялинки

Будинок оскароносного актора Роберта де Ніро нахабно пограбувала невідома жінка.

Як повідомило видання ABC News, неприємний інцидент трапився в одному з районів Мангеттена. Невідома жінка увірвалася до будинку знаменитості близько о 02:45 ночі. Зловмисницю переслідувала поліція, адже раніше вона вже неодноразово вчиняла крадіжки. Тож, коли жінка довго не поверталася з будинку, поліціянти пішли за нею та застали її на гарячому. Вона крала різдвяні подарунки просто з-під ялинки.

Роберт де Ніро / Фото: Associated Press

Сам Роберт де Ніро тоді теж перебував вдома. Однак про те, що відбувається в його будинку, дізнався не одразу, а лише тоді, коли почув галас та спустився на перший поверх. Поліцейські ж не знали, що це будинок актора, поки він не прийшов до них.

Згодом агент Роберта де Ніро повідомив, що зі знаменитістю все гаразд і він не буде писати заяву до поліції про пограбування.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповідала, як її нахабно пограбували в Європі. У Парижі у ведучої вкрали всі цінні речі.

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