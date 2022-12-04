Будинок скандальної Софії Стужук закидали коктейлями Молотова: виникла пожежа

Наразі блогерка-мовчунка перебуває з дітьми та нареченим у Латвії.

Скандальна блогерка Софія Стужук повідомила, що невідомі вночі закидали її будинок у Ризі, Латвія коктейлями Молотова.

Це сталося о другій годині ночі. Як розповіла Стужук, у цей момент у будинку перебувало п'ятеро дітей і вона вагітна. Через коктейль Молотова виникла пожежа і обгорів фасад будинку. Та наречений блогерки-мовчунки Антон вчасно загасив займання.

"Приїжджала поліція... Кинули і воно горіло. Антон вибіг, одразу потушив. І, видно, налякав тих, хто кидав", - сказала Стужук.

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Окрім того, мовчунка звернулася до якоїсь Юлії, яка, за словами Стужук, у соцмережах розсекретила місце її знаходження.

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Софія Стужук мовчала і жодним чином не висловила свою позицію. Ба більше, коли окупанти масовано обстріляли українські міста Стужук виправдала це тим, що не варто було зловтішатися вибухам на Кримському мосту.

Згодом скандальна блогерка виїхала разом з дітьми до нареченого у Латвію. Місяць тому одіозна Стужук заявила, що до України вертатися не збирається і розпочинає нове життя в іншій країні.

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