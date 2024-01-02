Будинок зірки "МастерШеф" Тетяни Літвінової пошкоджено внаслідок російської атаки Києва - фото

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарка експертка Тетяна Літвінова шокувала, як внаслідок російської ракетної атаки Києва постраждав її заміський будинок.

Сьогодні, 2 січня, росіяни атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої ракетної атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

Зокрема, ударною хвилею зачепило заміський будинок Тетяни Литвинової. Наслідки звірств росіян зірка показала у своєму фотоблогу.

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Так, у помешканні ведучої найбільше зазнала руйнувань зона біля панорамних вікон. Вочевидь, це трапилося внаслідок сильної ударної хвилі. Зокрема, впали допоміжні конструкції вікон і горщики з вазонами. На щастя, самі вікна вціліли.

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

"Країна-терорист знову завдає ударів. Сьогодні дісталося і моєму будинку. Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто надає накази пускати ракети по будинках. Називаючи нас терористами, вони коять жахливі речі", - розгнівано написала Літвінова.

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Будинок Тетяни Літвінової після російської атаки вночі 2 січня

Наразі про постраждалих Тетяна нічого не говорить.

Нещодавно редакція ТСН.ua писала про реакцію відомих українських зірок на масовану ракетну атаку Києва та Харкова вночі 2 січня. Як зірки висловилися на ранок після жахливого російського обстрілу та що пережили – читайте у матеріалі.

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