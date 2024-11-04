Будинок зірки "Сексу і міста" Сари Джессіки Паркер нахабно пограбували

Будинок зірки серіалу "Секс і місто", американської акторки Сари Джессіки Паркер нахабно пограбували.

Сталося це просто перед Геловіном. Як пише видання Daily Mail, у знаменитості поцупили святкові декорації. Так, Сара Джессіка Паркер відповідально поставилися до Дня всіх святих. Знаменитість прикрасила свій будинок зовні гарбузами, які розфарбувала в золотистий та пурпурний колір. Однак, комусь, схоже, аж настільки сподобалися святкові декорації акторки, що він вирішив їх поцупити.

Очевидно, Сара Джессіка Паркер була зовсім не в захваті, що залишилася без головного атрибуту Геловіну. На ґанку знаменитість все ж таки поставила декілька гарбузів зі свічками, але вони вже не були такими помпезними. Окрім того, Сара Джессіка Паркер залишила гнівне звернення до крадіїв. Акторка почепила на дверях листа, на якому був зображений злий гарбуз з написом: "Ганьба крадіям гарбузів".

Зазначимо, зірка Голлівуду вже не вперше стикається з подібним. 2019 року в акторки теж поцупили гарбузи на Геловін, які вона спеціально замовляла для свята.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада у США активно святкували Геловін. Донька української ведучої Ольги Фреймут, яка перебуває в Америці, тож долучитися до свята. Злата Мітчелл одягнула мініспідницю та топ і перевтілилася в акторку Памелу Андерсон.

Читайте також: