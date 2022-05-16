Вакарчук під обстрілами дістався до бійців на Луганщині і влаштував таємний концерт

На Луганщині тривають запеклі бої. Ворог безжально обстрілює позиції українських захисників - лише на одній ділянці фронту загарбники за день випускають по кілька ешелонів снарядів, мін та ракет.

Та українські захисники дають ворогу гідну відсіч. А підтримати військовослужбовців приїхав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який дав концерт на Луганщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

І організувати у таких умовах таємний від ворога концерт потребує від розвідників справжньої майстерності. Місце проведення заходу було суворо засекреченим. Замість сцени – якесь занедбане приміщення, замість дорогих костюмів – однострої. Але вже за мить Славко Вакарчук виступить перед кілька сотнями бійців.

Святослав Вакарчук дав концерт у Луганській області

"Такі виступи, які я зараз даю, вони запам'ятовуються навіть більше, ніж ті великі концерти, які я давав по світу на різних точках. Оте, що ти граєш для бійців, я буду згадувати все життя", - говорить Вакарчук.

Ці бійці мчали через поля, що прострілюються ворогом, щоб послухати про той день, коли ми станем собою і що все буде добре. Вакарчук виконав й свою нову пісню. Їй всього місяць. І це взагалі перша пісня у його житті, написана на замовлення. Друг Калина, заступник командира полку "Азов" попросив заспівати про захисників Азовсталі.

"Я не вмію писати пісні на замовлення, навіть коли хочеться, воно так не йде, це як закохатися на замовлення, але мене це так вразило, що я написав пісню. Отак і народилася, я написав фразу "Сонце зійшло над Азовом", я був у зовсім іншому місці, але це був схід сонця", - розповів музикант.

Святослав Вакарчук дав концерт у Луганській області

Вакарчука військові не відпускали ще добрих півгодини: робили з ним селфі та брали автографи. Та все ж зустріч була короткою, адже бійці мають йти, боронити країну від окупантів. Але на душі буде вже не так бентежно, вони пам'ятатимуть про той день і про те, коли вже обов'язково все буде добре.

Як минув концерт Святослава Вакарчука на фронті під обстрілами росіян

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