Будинок фотографів Ліберових постраждав від обстрілу: "Дуже близько впали уламки"

Влада і Костянтин Ліберови / © jetsetter.ua

Будинок відомих українських військових фотографів Костянтина та Влади Ліберових постраждав від нічного обстрілу.

Про це вони розповіли в Instagram-stories. Фотографи опублікували відео, де чітко чутно гучні вибухи. Як поділились Ліберови, в їхньому будинку від вибухової хвилі вилетіли вікна.

"З першим моментом нас…Вибило вікна в будинку", - повідомили фотографи.

Допис фотографів Ліберових / © instagram.com/libkos

Підписники Ліберових почали неабияк за них хвилюватися. Тож, Костянтин більш детально пояснив, що сталося. За його словами, неподалік від їхнього будинку впали уламки. Тож, через вибухову хвилю постраждало житло. Він запевнив, що з ним та його вагітною дружиною все гаразд.

"Дякую всім, що пишите. З нами все добре. Було дуже гучно, але всі в порядку. І Влада в порядку, і малий. Поряд із нашим будинком десь дуже близько впали уламки. Обіймаємо вас міцно", - додав Костянтин.

Допис фотографів Ліберових / © instagram.com/libkos

Нагадаємо, раніше ведучий Тімур Мірошниченко показав, який вигляд після нічного обстрілу має сусідній від нього будинок. По багатоповерхівці стався "приліт".