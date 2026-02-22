Будинок Остапчука на Київщині під час обстрілу зазнав серйозних пошкоджень: "Його більше немає"

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Будинок українського ведучого Володимира Остапчука під час обстрілу зазнав серйозних пошкоджень.

Йдеться про сумнозвісний дім, який шоумен ділить із колишньою дружиною Христиною Горняк. Про руйнування повідомила саме нотаріусиня. Вона опублікувала фото, на якому видно пошкоджений уламками будинок, та зазначила, що він серйозно постраждав.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

"Немає людини в нашій країні, кого б не зачепила війна. Дійшла й моя черга. Єдине, що я можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людським життям, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. У нашому котеджному містечку всі живі, люди - найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть постраждав сильно. Значить ця історія мала мати таке завершення", - прокоментувала Христина.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Сам Володимир Остапчук наразі дотримується мовчання. Проте його нинішня дружина Катерина Полтавська прокоментувала. Вона зазначила, що "будинку більше немає". Ворожий "приліт" повністю його знищив. Також вона розкритикувала Христину Горняк за слова "дійшла черга до мене". За словами Полтавської, це саме Володимир Остапчук втратив житло, оскільки та не вкладала в нього кошти.

"Війна зачепила всіх. Тепер дійшла черга й до мене", - як ти можеш взагалі таке писати? Купа людей втратили все, на що заробляли все життя, а ти "втратила" половину будинку, у який не вкладала ні гривні і мала право на нього претендувати тільки тому, що була півтора роки чиєюсь дружиною? Хоч би посоромилася прирівнювати себе до людей, які дійсно втратили своє житло", - видала Полтавська.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Також дружина шоумена дорікнула його колишній. Вона пригадала, що будинком цікавився потенційний покупець. Проте тоді Христина відмовилась його продавати, оскільки, мовляв, задешева ціна була.

"Це Вова втратив єдине своє житло, нe ти. Він купив його за свої гроші. І вона, маючи своє житло, не дала Вові продати цей будинок і поділити кошти навпіл, щоб він міг хоч якісь гроші повернути собі. Просто дочекалася, поки будинку не стало", - обурилась Полтавська.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Зазначимо, 2021 року Володимир Остапчук разом із тодішньою дружиною Христиною Горняк розпочав будівництво будинку в селі Вишеньки, що в Київській області. Проте пара розлучилась. Тривалий час вони вирішували, як поділити будинок. Врешті, колишні закохані зійшлися на тому, аби продати його, а кошти поділити навпіл.