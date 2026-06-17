Будинок вдови Ігоря Поклада вдруге серйозно постраждав під час обстрілу Києва: фото наслідків

Будинок вдови Ігоря Поклада постарждав від обстрілу

Реклама

Вдова українського композитора Ігоря Поклада — Світлана — повідомила, що її будинок у Києві серйозно постраждав під час останнього ворожого обстрілу.

Сталося це в ніч проти 15 червня. Під час масованого обстрілу Києва постраждав будинок, в якому розташована квартира Світлани Поклад. Сама жінка на той момент перебувала у Ворзелі, а про ворожий «приліт» дізналась з соцмереж.

На щастя, квартира Світлани Поклад залишилась відносно неушкодженою. В інтерв’ю виданню "Гордон" вона говорить, що від вибухової хвилі вибило лише двері, вікна відчинились, але залишились цілими. Вдова композитора припускає, що врятувало те, що вони були на провітрюванні.

Реклама

Будинок вдови Ігоря Поклада постарждав від обстрілу

«Урятувало те, що вікна були відкриті на провітрювання. Квартира ціла, слава Богу, квартира ціла. Звичайно, уся в пилюці, бо вікна і двері — усе відкривалося від вибухової хвилі одразу. Вона засмічена, але ціла. Що мене здивувало, у сусідів — там вибиті шибки, і під нами, і біля нас. А в нас тільки вибиті двері, але квартира не постраждала», — говорить вдова композитора.

Як виявилося, за останній рік це вже другий «приліт» поруч із квартирою Світлани Поклад. Вперше це сталося 9 липня того року. Тоді збили ворожий «Шахед», а уламки попадали в двір.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Марічка Довбенко повідомила про «приліт» по її будинку в Києві. Інтерв’юерка на фото вже показала жахливі наслідки.

Новини партнерів