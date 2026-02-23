Будинок відомого українського співака повністю знищила російська ракета: його рідні госпіталізовані

Будинок співака VARASH знищила ракета / © instagram.com/varash_music

Відомий український співак Володимир Заколодяжний, який виступає під псевдонімом VARASH, повідомив, що російська ракета повністю знищила дім його сім'ї.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Сталося це у ніч проти 22 лютого, коли російські окупанти обстріляли Київську область. Виконавець повідомив, що по будинку його сім'ї поцілила ворожа ракета. Від житла залишились лише одні руїни.

"У будинок моєї сім'ї потрапила ворожа ракета росії. Наш дім знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори — перетворилося на руїни", - поділився співак.

Будинок сім'ї співака VARASH / © instagram.com/varash_music

На щастя, всі рідні артиста залишились живими, але зазнали серйозних пошкоджень, тож наразі перебувають у лікарні. У момент влучання у будинку були сестра VARASH разом із дітьми. Вони наразі в "Охматдиті". Грудна дитина перебуває в реанімації, а племіннику співака зробили операцію.

"Найголовніше — всі живі. Всі госпіталізовані. Зараз лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду — операції, відновлення і довгий шлях реабілітації. В "Охматдиті" перебуває моя сестра з її двома дітьми. Маленька грудна дитина перебуває в реанімації, мого хрещеного племінника вже прооперували, з ним все більш-менш стабільно, дістали уламки з обличчя. Тримаємося, день буде дуже тяжким", - говорить артист.

Будинок сім'ї співака VARASH / © instagram.com/varash_music

Нагадаємо, під час обстрілу Київської області серйозних пошкоджень зазнав будинок ведучого Володимира Остапчука. Дружина шоумена вже показала, який вигляд має житло після ворожого "прильоту".