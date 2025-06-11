Будинок відомого українського співака повністю знищили окупанти: "Все розірвано снарядом"

Євген Мільковський / © скриншот з відео

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Лідер гурту "Нерви", співак Євген Мільковський розповів, як його будинок повністю знищили окупанти.

Виконавець родом із Покровська, який росіяни нині просто знищують. Артист в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" розповів, що під прицілом опинився й його дім. Багатоповерхівка, де раніше жив Мільковський, повністю знищена. Співак говорить, що дім розірвало снарядом. Також артист зазначає, що з сумом спостерігає за знищеними й іншими місцями у Покровську, де він раніше проводив час.

"Мій будинок зруйнувало просто. По центру будівлі, від даху до першого поверху, все просто розірвано снарядом. Мої друзі пишуть, що ми більше туди ніколи не повернемося. Бачу, як горить моя школа. Практично всі будівлі, до яких я ходив. Будинок культури, університет – все стерто. А там просто місто було, просто люди жили. Це дуже страшно…", - говорить співак.

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Будинок Євгена Мільковського в Покровську знищили росіяни / © скриншот з відео

Артист взагалі шокований, що Росія розпочала війну. За його словами, таке бажання може виникнути лише у хворій голові. Виконавець також шокований, як росіяни знищують цілі міста та просто стирають їх з лиця землі.

"Я не знаю, в який хворий розум може прийти думка: "Давай я знищу просто все, знесу міста, взагалі пів країни, вб'ю усіх і буде чудово". Це хто вирішив? Оцей ущербний лисий? Але ось така реальність. Місто просто стирають з лиця землі, не тільки це, взагалі міста", - обурився артист.

Зазначимо, гурт "Нерви" 2012 року розпочав свою концертну діяльність в Росії. 2015 року, попри анексію Криму та війну на сході України, колектив підписав контракт із лейблом, власником якого є репер-путініст Баста, та переїхав до Москви. З початком повномасштабного вторгнення позиція гурту змінилася. Музиканти виїхали з РФ, оголосили про припинення діяльності в країні-агресорці та засудили війну. Тим часом Євген Мільковський, який нині мешкає в США, навіть створив свою першу українськомовну пісню.