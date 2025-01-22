Букмекери дали перші ставки на переможця "Євробачення-2025": яке місце пророкують Україні

Міжнародний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться аж у травні, однак букмекери вже дали перші прогнози.

Так, на офіційному сайті пісенних перегонів вже з'явилися ставки. Хоч більшість країн ще навіть не визначилися з представниками, однак перше місце пророкують Бельгії. Букмекери оцінюють шанси країни на перемогу в 12%.

А от на другому місці, за попередніми прогнозами, має опинитися Швеція. Хоч країна також не визначилася з представником, однак "срібло" їй пророкують з ймовірністю в 10%.

Тим часом Україна, на думку букмекерів, цьогоріч опиниться на третьому місці. Шанси українського артиста завоювати "бронзу" на "Євробаченні-2025" оцінюють в 7%.

Перші ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2025"

Варто зазначити, що це лише попередні прогнози букмекерів, які постійно змінюються. Картинка стане іншою після того, як всі країни оберуть представника. Також прогнози букмекерів не завжди справджуються. До слова, минулого року за їхніми оцінками мала перемогти Хорватія, однак перше місце виборола Швейцарія.

Нагадаємо, в Україні нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти країну на головній музичній арені в Базелі. Поки ж пропонуємо ознайомитися з іменами 10 фіналістів нацвідбору. До слова, учасники конкурсу представлять свої пісня завтра, 23 лютого, під час онлайн-трансляції. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій та першою повідомить всі подробиці.

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