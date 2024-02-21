Букмекери оновили ставки на "Євробачення-2024": на якому місці Україна

Букмекери знову оновили ставки на "Євробачення-2024".

Трійка претендентів на перемогу дещо змінилася, йдеться у сюжеті "ЖВЛ представляє". Італія поки що залишається на другому місці. А от Хорватія посунула з третього місця Ізраїль, який тепер на сьомому місці. Україна за останніми прогнозами зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансами на перемогу. В той час як Італія йде слідом за нею з 8%, та Хорватія – з 7% шансів на перемогу.

Прогнози букмекерів щодо переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

До речі, зазначимо, що переможниця цьогорічного відбору на "Євробачення-2024" Jerry Heil стала найпопулярнішою українською артисткою на світовому музичному сервісі Spotify. Це дані рейтингу прослуховування людей, тож тут не враховується думка журі чи експертів:

"Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива – це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов. А ще скажено кайфую від того, що натурально і органічно українська музика починає входити в глобальну", - поділилася емоціями Джері.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

До слова, до номінації найпопулярніших увійшли alyona alyona, яка посіла друге місце. А на третьому розташувався теж переможець "Євробачення-2022" KALUSH Orchestra.

Нагадаємо, що 68-й за рахунком пісенний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться в Швеції. Учасники виконають свої конкурсні пісні на головній сцені Malmo Arena. alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за право потрапити до фіналу 7 травня.

Зазначимо, що тим часом на "Євробаченні-2024" розгорівся скандал – поляки обурені представницею, яку обрали від країни і звинуватили артистку в нечесній перемозі.

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