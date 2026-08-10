"Була чуйка": відома українська блогерка зірвалася у канаву на квадроциклі й перенесла операцію

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

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Учасниця гурту Kalush Orchestra, українська блогерка Сімбочка потрапила в аварію на квадроциклі та опинилася в лікарні.

Після ДТП знаменитість перенесла операцію, а згодом вийшла на зв’язок із підписниками в Instagram під крапельницею й розповіла, що дивом уникнула серйозніших травм. За словами блогерки, вона їхала дуже кам’янистою місцевістю й невдало впала з квадроцикла, після чого лікарям довелося зашивати отримані травми.

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«Потрапила в незначне ДТП. Перелетіла на квадроциклі. Щойно була операція, вижила — та й добре. Відходжу від наркозу, мене зашили. Кістки цілі, але порвалася. Сказали, що я народилася в сорочці», — шокувала Сімбочка.

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Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Згодом блогерка вирішила детальніше пояснити, що саме сталося. Виявилося, що за кермом квадроцикла була не вона. Компанія намагалася дістатися місця, куди неможливо було проїхати звичайним автомобілем, однак через складну дорогу водій не впорався з керуванням.

Внаслідок інциденту компанія вилетіла з основної дороги на 15-20 м. Зі слів друзів Сімбочки, вона «стікала кров’ю» та «ледве дихала», а карета «швидкої» шукала потерпілих у полях. Своєю чергою блогерка пригадує, що в той момент вона з усіх сил «намагалася не вимкнутися» і дочекатися бригади медиків.

«Нам треба було дістатися до одного місця і машиною там не проїдеш. Дуже була погана дорога, не впоралися з керуванням. Не я була за кермом, ми наїхали на великий камінь. Я чую крик і лечу разом з цією людиною у канаву. Сальто нормальне перекрутила. Лежала в канаві й чекала на „швидку“, дуже далеко відлетіла», — пригадала момент аварії блогерка.

Сториз Сімбочки / © instagram.com/simbochkka

За словами Сімбочки, під час падіння вона вдарилася головою, а зверху на неї впала людина, яка також перебувала на квадроциклі. Попри це, обійшлося без переломів. Цікаво, що незадовго до ДТП блогерка мала «чуйку». Вона зізнається, що передчувала щось небезпечне та навіть думала відмовитися від поїздки. Після всього, що сталося, своїм янголом-охоронцем зірка назвала донечку.

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«Я впала головою спочатку, на мене зверху впала людина, зараз все добре. Пощастило, що без перелому, добре, що залишилася живою. Я взяла провину на себе. У мене була чуйка, що розіб’юсь, але однаково поїхала», — пояснила вона.

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Після операції Сімбочка залишилася під наглядом медиків. Однак, судячи з її сториз, надовго затримуватися в лікарні вона не хотіла. Блогерка зазначила, що на неї вдома чекала донька Софія від музиканта Parfeniuk, тож це стало її причиною для відмови від тривалої госпіталізації й на ранок наступного дня вона планувала бути з дитиною.

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