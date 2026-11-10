"Була образа": ексучасник DZIDZIO висловився про смерть Лесика і напружені стосунки в гурті

Гурт DZIDZIO

Реклама

Український співак Юлік висловився про смерть колеги Лесика, з яким п’ять років гастролював у складі гурту DZIDZIO.

Музикант на проєкті «Наодинці з Гламуром» вшанував пам’ять зіркового товариша. Він пригадав, що між ними завжди був класний зв’язок. Проте все змінилося після конфлікту Лесика і Дзідзьо та виходу Юліка з колективу.

Реклама

Співак припустив, що Лесик мав серйозну образу на соліста гурту Михайла Хому. І додав, що свого часу міг теж неправильно розуміти позицію колеги. Та все погане Юлік лишає у минулому й пригадує Лесика лише з теплом.

Реклама

«Завжди погано, коли нас покидає близька людина. З Лесиком у мене безліч неймовірних спогадів. Було різне. Неодноразово були перепалки, коли я був у гурті. Потім конфлікт виник між Дзідзьо та Лесиком. Мене там не було. Звісно, напевно, була якась образа з боку Лесика. Можливо, я до кінця не хотів сприймати його сторону. Через те не було такого спілкування, коли я був у гурті. Але людина була дорога мені», — пояснив зірка у коментарі Анні Севастьяновій.

Дзідзьо та Лесик / © instagram.com/dzidzio

Як відомо, Лесик Турко був одним із засновників гурту DZIDZIO, однак 2016 року припинив співпрацю з колективом. Між ним і Хомою виник конфлікт, який супроводжувався взаємними публічними претензіями щодо розподілу фінансів та авторських прав. Згодом артисти припинили спілкування, а Лесик неодноразово висловлював невдоволення тим, як завершилася його історія з DZIDZIO.

Смерть Леска Турка — чому помер колишній учасник гурту DZIDZIO й реакція родини

22 листопада 2025 року у віці 58 років помер український музикант і співзасновник гурту DZIDZIO Олег Турко, відомий під сценічним псевдонімом Лесик. Про його смерть повідомила журналістка Марія Панчишин, а згодом сумну звістку підтвердив син артиста.

Останні роки життя музикант мав серйозні проблеми із серцем. Навесні 2024 року він переніс складну операцію, під час якої йому замінили чотири серцеві клапани та аорту. Попри тривалу реабілітацію, артист повернувся до концертної діяльності.

Реклама

Лесик Турко

У грудні 2024 року під час виступу на концерті співачки Наталії Бучинської у Львові в Лесика раптово зупинилося серце. Музикант знепритомнів просто на сцені, після чого його терміново доправили до реанімації.

Згодом дружина артиста Ірина Турко припускала, що причиною критичного стану чоловіка могло стати отруєння сумішшю несумісних препаратів, та навіть зверталася до правоохоронців, які вказали на «недостатню доказову базу». Тож фактично справа була закрита. Водночас офіційно підтвердженої причини смерті музиканта не оприлюднювали.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗВІДКИ В НЬОГО ВІДСТРОЧКА?! І що Кудлай, Сумська й Зібров насправді думають про молодших колег

Новини партнерів