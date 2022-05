"Було б чудесно з ними замутити щось": The Rasmus натякнули на майбутній дует з Kalush Orchestra

Цьогоріч Фінляндію на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" представить знаменитий гурт The Rasmus.

Фінські рокери вже встигли познайомитися з представниками від України – гуртом Kalush Orchestra.

The Rasmus настільки сподобалась конкурсна пісня колективу, що вони вже встигли практично вивчити напам'ять приспів Stefania. Ба більше, фіни заспівали разом з українцями. Спочатку разом виконали уривок Stefania, а пізніше всесвітньо відомої композиції The Rasmus - In the shadows.

Як зізналися музиканти рок-гурту, з Kalush Orchestra у них склалися товариські стосунки.

"Ми знайшли спільну мову, тому що вони - гурт, і ми - гурт. У нас гуртово-групова схожа енергетика. І ми, і вони знаємо, як це бути разом, це знайомі відчуття обом. Мабуть, тому нам з ними легко спілкуватися", - поділився соліст The Rasmus.

Утім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Виявляється, фінському колективу настільки сподобалась музика Kalush Orchestra, що вони були б не проти зробити спільний дует.

"Бігли мурашки тілом, коли хлопці грали на своїх дудках. Я такого ще не бачив у своєму житті. Як він встигає і у флейту подути, і ротом вигримляти. Це було щось неймовірне. Мої напарники за гуртом кажуть, що це блискуче. Було б чудесно замутити з ними щось", - додав гітарист The Rasmus.

Зазначимо, що на конкурсі "Євробачення-2022" The Rasmus виступить у другому півфіналі, 12 травня, під номером один. Колектив виконає композицію Jezebel.

Kalush Orchestra представить Україну під час першого півфіналу конкурсу під шостим номером з піснею Stefania.

Фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів Україна здобуде перемогу з великим відривом від конкурентів. Гурту The Rasmus пророкують 14 місце.

Читайте також: