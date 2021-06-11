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"Бумбокс" та лідер "Димної Суміші" Чемеров випустили спільний емоційний трек "Любила"

"Бумбокс" та лідер "Димної Суміші" Чемеров випустили спільний емоційний трек "Любила"

Володимир Клевер

Музиканти розповіли, як працювали над створенням пісні.

Український рок-музикант, композитор, продюсер і фронтмен української рок-групи "Димна суміш" та The Gitas Олександр Чемеров та гурт "Бумбокс" на чолі з Андрієм Хливнюком потішила фанів офіційним релізом композиції "Любила".

Як розповів Чемеров, він почав писати пісню в Лос-Анджелесі і тоді вона мала назву "1%".

"У мене в той період життя було багато випробувань, назва пасувала ідеально. Сидиш на балконі в L.A. і пишеш пісню з розрахунком на дует - я одразу хотів, щоб в ній співав Андрій. Здається, я йому відправив демку, вокал під гітару, чи ми побачилися, я тоді приїхав на знімання кліпу та застряг, але перша версія, яку я записав - це був соул з рнб, йому дуже сподобалася. А потім я зрозумів, що сильно змінився, й ті сингли, які випустив, мають з "Любила" мало спільного", - розповів Олександр.

Тоді Андрій Хливнюк запропонував переробити аранжування. За це взявся Дмитро Кувалін (гітарист "Бумбоксу"). Потім артисти залучили Олександра Люлякіна (барабанника "Бумбоксу"), а потім і Павла Литвиненка (клавішника "Бумбоксу"). Стало зрозуміло, що це вже не дует Саші Чемерова і Андрія Хливнюка, а Саші Чемерова і "Бумбоксу".

Саша Чемеров та Андрій Хливнюк / © Володимир Клевер
Саша Чемеров та Андрій Хливнюк / Володимир Клевер

"У пісні "Любила" Андрій Хливнюк написав другий куплет, а я весь інший текст, включаючи приспів. Говорити про сенс пісні - справа невдячна. Для мене сенс цієї пісні в питанні: "А любить країна тебе так сильно, як ти її?" Сенс у тому, що надія є, нехай всього 1%, але є! Й звісно, це пісня про закоханість. Про що ще писати?" – прокоментував Чемеров.