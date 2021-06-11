"Бумбокс" та лідер "Димної Суміші" Чемеров випустили спільний емоційний трек "Любила"

Музиканти розповіли, як працювали над створенням пісні.

Український рок-музикант, композитор, продюсер і фронтмен української рок-групи "Димна суміш" та The Gitas Олександр Чемеров та гурт "Бумбокс" на чолі з Андрієм Хливнюком потішила фанів офіційним релізом композиції "Любила".

Як розповів Чемеров, він почав писати пісню в Лос-Анджелесі і тоді вона мала назву "1%".

"У мене в той період життя було багато випробувань, назва пасувала ідеально. Сидиш на балконі в L.A. і пишеш пісню з розрахунком на дует - я одразу хотів, щоб в ній співав Андрій. Здається, я йому відправив демку, вокал під гітару, чи ми побачилися, я тоді приїхав на знімання кліпу та застряг, але перша версія, яку я записав - це був соул з рнб, йому дуже сподобалася. А потім я зрозумів, що сильно змінився, й ті сингли, які випустив, мають з "Любила" мало спільного", - розповів Олександр.

Тоді Андрій Хливнюк запропонував переробити аранжування. За це взявся Дмитро Кувалін (гітарист "Бумбоксу"). Потім артисти залучили Олександра Люлякіна (барабанника "Бумбоксу"), а потім і Павла Литвиненка (клавішника "Бумбоксу"). Стало зрозуміло, що це вже не дует Саші Чемерова і Андрія Хливнюка, а Саші Чемерова і "Бумбоксу".

Саша Чемеров та Андрій Хливнюк / Володимир Клевер

"У пісні "Любила" Андрій Хливнюк написав другий куплет, а я весь інший текст, включаючи приспів. Говорити про сенс пісні - справа невдячна. Для мене сенс цієї пісні в питанні: "А любить країна тебе так сильно, як ти її?" Сенс у тому, що надія є, нехай всього 1%, але є! Й звісно, це пісня про закоханість. Про що ще писати?" – прокоментував Чемеров.

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