ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
2 хв

Бунтарка Христина Соловій зі стрижкою під хлопчика та з ірокезом ошелешила новим образом

Також артистка заінтригувала новим кавером.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Христина Соловій

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій ошелешила своїм новим бунтарським образом.

Артистка поділилась серією світлин в Instagram. Все б нічого, але на кадрах знаменитість просто не впізнати, оскільки вона постає в кардинально новому образі. Христина Соловій відмовилась від суконь, натомість приміряла білу майку та блакитні джинси. Проте більшої уваги привертає зачіска артистки.

Так, співачку вже давно всі звикли бачити з довгим волоссям. Проте цього разу виконавиця постала зі стрижкою під хлопчика. Ба більше, у Христини Соловій ще й виднівся ірокез. Щоправда, це лиш була перука.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Виявляється, співачка приміряла такий бунтарський образ не просто так. Річ у тім, що артистка готує новий кавер. Христина Соловій пропонує прихильникам здогадатися, чию саме пісню вона переспіває.

«Хороші дівчата слухають оригінал. Погані — записують кавери. Як думаєте, на кого буде кавер», — інтригує співачка.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

У коментарях були різні варіанти. Проте чимало хто писав, що Христина Соловій переспіває пісню Сестрички Віки. Цей варіант є найбільш очевидним. Річ у тім, що співачка неодноразово зізнавалась, що в неї є такі плани. Ба більше, нещодавно артистка ділилась, що мала особисту зустріч із Сестричкою Вікою, яка багато років живе в США. Та погодилась на співпрацю з Христиною Соловій та дозволила використовувати свої семпли.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій різко висловилась про організаторів концерту пам’яті співака Степана Гіги. Артистка пояснила, через що між ними не склалась співпраця.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie