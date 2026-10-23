Бунтарка Христина Соловій зі стрижкою під хлопчика та з ірокезом ошелешила новим образом

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

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Українська співачка Христина Соловій ошелешила своїм новим бунтарським образом.

Артистка поділилась серією світлин в Instagram. Все б нічого, але на кадрах знаменитість просто не впізнати, оскільки вона постає в кардинально новому образі. Христина Соловій відмовилась від суконь, натомість приміряла білу майку та блакитні джинси. Проте більшої уваги привертає зачіска артистки.

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Так, співачку вже давно всі звикли бачити з довгим волоссям. Проте цього разу виконавиця постала зі стрижкою під хлопчика. Ба більше, у Христини Соловій ще й виднівся ірокез. Щоправда, це лиш була перука.

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Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Виявляється, співачка приміряла такий бунтарський образ не просто так. Річ у тім, що артистка готує новий кавер. Христина Соловій пропонує прихильникам здогадатися, чию саме пісню вона переспіває.

«Хороші дівчата слухають оригінал. Погані — записують кавери. Як думаєте, на кого буде кавер», — інтригує співачка.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

У коментарях були різні варіанти. Проте чимало хто писав, що Христина Соловій переспіває пісню Сестрички Віки. Цей варіант є найбільш очевидним. Річ у тім, що співачка неодноразово зізнавалась, що в неї є такі плани. Ба більше, нещодавно артистка ділилась, що мала особисту зустріч із Сестричкою Вікою, яка багато років живе в США. Та погодилась на співпрацю з Христиною Соловій та дозволила використовувати свої семпли.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій різко висловилась про організаторів концерту пам’яті співака Степана Гіги. Артистка пояснила, через що між ними не склалась співпраця.

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