Бурмака показала небачені фото з Пономарьовим і який вигляд він мав понад 25 років тому

Українська співачка Марія Бурмака публічно привітала народного артиста України Олександра Пономарьова з днем народження.

Так, виконавець 9 серпня святкує своє 52-річчя. З цієї нагоди Бурмака пригадала багато років їхньої дружби та як вони починали свій творчий шлях. І авжеж не обійшлося без спільних архівних фото. Артистка показала, як з часом вона разом з Олександром змінювалася та зростала у кар'єрі. На деяких знімках співака просто не впізнати.

"З днем народження, Олександр Пономарьов! Подумала, що я тебе знаю вже більше років, аніж не знаю. Від 1993 року, від "Червоної Рути" в Донецьку! Співай, пиши, концертуй, придумуй пісні!!! Многая літа, Маестро", — залишила артистка свої вітання у Facebook.

Своєю чергою зірковий іменинник відреагував у коментарях емоджі у формі серця. Тим часом у коментарях шанувальники Пономарьова продовжили його вітати:

Многії літа! Дяка за українську пісню

З Днем народження улюбленого співака! Нових творчих злетів, любові, здоров'я

Щиро вітаю! Хай буде багато любові та натхнення!

