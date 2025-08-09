- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
Бурмака показала небачені фото з Пономарьовим і який вигляд він мав понад 25 років тому
Співачка привітала колегу з важливим святом.
Українська співачка Марія Бурмака публічно привітала народного артиста України Олександра Пономарьова з днем народження.
Так, виконавець 9 серпня святкує своє 52-річчя. З цієї нагоди Бурмака пригадала багато років їхньої дружби та як вони починали свій творчий шлях. І авжеж не обійшлося без спільних архівних фото. Артистка показала, як з часом вона разом з Олександром змінювалася та зростала у кар'єрі. На деяких знімках співака просто не впізнати.
"З днем народження, Олександр Пономарьов! Подумала, що я тебе знаю вже більше років, аніж не знаю. Від 1993 року, від "Червоної Рути" в Донецьку! Співай, пиши, концертуй, придумуй пісні!!! Многая літа, Маестро", — залишила артистка свої вітання у Facebook.
Своєю чергою зірковий іменинник відреагував у коментарях емоджі у формі серця. Тим часом у коментарях шанувальники Пономарьова продовжили його вітати:
Многії літа! Дяка за українську пісню
З Днем народження улюбленого співака! Нових творчих злетів, любові, здоров'я
Щиро вітаю! Хай буде багато любові та натхнення!
Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов розсекретив, на чому він заробляє під час війни та що трапилося з його бізнесом.