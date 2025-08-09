ТСН у соціальних мережах

Бурмака показала небачені фото з Пономарьовим і який вигляд він мав понад 25 років тому

Співачка привітала колегу з важливим святом.

Валерія Гажала
Марія Бурмака й Олександр Пономарьов

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Українська співачка Марія Бурмака публічно привітала народного артиста України Олександра Пономарьова з днем народження.

Так, виконавець 9 серпня святкує своє 52-річчя. З цієї нагоди Бурмака пригадала багато років їхньої дружби та як вони починали свій творчий шлях. І авжеж не обійшлося без спільних архівних фото. Артистка показала, як з часом вона разом з Олександром змінювалася та зростала у кар'єрі. На деяких знімках співака просто не впізнати.

"З днем народження, Олександр Пономарьов! Подумала, що я тебе знаю вже більше років, аніж не знаю. Від 1993 року, від "Червоної Рути" в Донецьку! Співай, пиши, концертуй, придумуй пісні!!! Многая літа, Маестро", — залишила артистка свої вітання у Facebook.

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Допис Марії Бурмаки / © facebook.com/burmaka.maria

Допис Марії Бурмаки / © facebook.com/burmaka.maria

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Марія Бурмака й Олександр Пономарьов / © facebook.com/burmaka.maria

Своєю чергою зірковий іменинник відреагував у коментарях емоджі у формі серця. Тим часом у коментарях шанувальники Пономарьова продовжили його вітати:

  • Многії літа! Дяка за українську пісню

  • З Днем народження улюбленого співака! Нових творчих злетів, любові, здоров'я

  • Щиро вітаю! Хай буде багато любові та натхнення!

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов розсекретив, на чому він заробляє під час війни та що трапилося з його бізнесом.

