Бурмака заінтригувала обіцянкою, яку дала Ірині Білик, і зробила зізнання про їхні стосунки

Марія Бурмака й Ірина Білик

Реклама

Українська співачка, авторка пісень і ведуча Марія Бурмака відверто розповіла про свої стосунки з колегою Іриною Білик.

Артистки знайомі ще від часів першої "Червоної рути", проте їхні кар’єрні шляхи складалися зовсім по-різному. Незважаючи на відмінності в репертуарі та поглядах, між ними зберігається теплий зв’язок. За словами Бурмаки, дружбу з Білик не можна назвати дуже близькою, але їхнє покоління об’єднує спільна історія. Вони радіють зустрічам і підтримують одна одну, хоча й рідко бачаться.

"Не можна сказати, що це дуже близька дружба. Тому що близька дружба — це коли люди бачаться, підтримують одне одного, перебувають поряд, у яких є спільні думки, спільні інтереси. Але ми все одно люди одного покоління й усе одно дуже тепло обіймаємося під час зустрічі", — розповіла співачка у коментарі виданню "Гордон".

Реклама

Марія Бурмака й Ірина Білик / © instagram.com/mariaburmaka

Також артистка пригадала, що одного разу стала на захист Білик після критики. Тоді її слова викликали хвилю обговорень, але Марія не шкодує про цей вчинок.

"Іра сказала якусь там не дуже розумну річ в ефірі й на неї всі накинулися. Я її захистила, а потім накинулися на мене. Напевно, дружбою в розумінні "спина до спини" це назвати не можна. Але цей шлях — дуже серйозна річ", — додала вона.

Окрім цього, співачка поділилася, що в майбутньому не виключає можливості дуету з Іриною Білик. Вони вже обговорювали таку ідею під час зустрічі на концерті пам’яті Миколи Мозгового. Хоча поки що це лише на рівні розмов, Бурмака вважає такий варіант цілком реальним: "Іра каже: "А ти не хочеш мені написати якусь пісню?" І я відповіла: "Чому б і ні". Але це поки лише ідеї".

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін розкрив правду про стосунки з Іриною Білик та що їх об’єднує після розставання.