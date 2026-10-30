"Був хорошим снайпером": Назар Задніпровський здивував зізнанням про своє хобі

Назар Задніпровський

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Український актор Назар Задніпровський розповів про своє головне захоплення поза театром і знімальним майданчиком.

Виявилося, що зірка кіно ще зі шкільних років захоплюється баскетболом і свого часу досяг чималих успіхів у цьому виді спорту. Інтерес до гри в актора з’явився доволі випадково. Коли Назар навчався у школі, до їхнього закладу завітав дитячий тренер, який і зацікавив хлопця баскетболом. Згодом це захоплення переросло у серйозні заняття спортом.

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Задніпровський пригадав, що відвідував дитячо-юнацьку спортивну школу від четвертого до одинадцятого класу. Тоді він був невисокого зросту й мав дещо повнішу статуру, однак із часом витягнувся. Особливо добре акторові вдавалося влучати в кошик.

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«Я займався баскетболом у ДЮСШ з четвертого по одинадцятий клас. Якось до школи прийшов тренер, і я вирішив спробувати. Тоді був невисокий і трохи повненький, але згодом витягнувся. Я був хорошим снайпером, а баскетбол і досі залишається моєю пристрастю», — поділився артист на шо “Хто зверху?”.

Назар Задніпровський

Хоча тепер актор уже не так часто сам виходить на спортивний майданчик, любов до баскетболу нікуди не зникла. Задніпровський продовжує стежити за матчами та вболівати за улюблені команди. Причому настільки захоплено, що готовий спеціально прокидатися раніше заради перегляду ігор.

«Зараз, коли в Лос-Анджелесі чи іншому місті відбувається серія матчів, я можу прокинутися зранку, навмисно не дивитися на результати, а ввімкнути запис матчу й подивитися його в повторі», — зізнався Назар.

Нагадаємо, нещодавно дружина народного артиста України Задніпровського розсекретила його головний мінус.

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