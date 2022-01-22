Бужинська, Павлік та Скрипка: хто з українських зірок – багатодітні батьки

У декого зі знаменитостей є більше трьох дітей.
Більшість відомих українських знаменитостей щасливі у шлюбі та виховують дітей. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей – багатодітних батьків.
Alyosha і Тарас Тополя
Зіркове подружжя співаків Тарас Тополя і Alyosha у серпні минулого року втретє стало батьками. Так, пара виховує двох синів і донечку – 8-річного Романа, 5-річного Марка та 9-місячну Марійку.
Дядя Жора
Відомий український шоумен Вадим Мічковський, він же Дядя Жора, живе у жіночому царстві. Дружина Наталія подарувала ведучому трьох донечок – Уляну, Устину та Аміну.
Катерина Бужинська
Співачка Катерина Бужинська – щаслива матуся трьох дітей. Так, у першому шлюбі з продюсером Юрієм Квеленковим артистка народила доньку Олену, якій зараз 14 років. Потім зірка вдруге вийшла заміж за бізнесмена Димитара Стойчева та подарувала коханому двійнят – Катю та Дмитрика. Їм нещодавно виповнилося 4 роки.
Олег Скрипка
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка також може похизуватися великою родиною. В артиста четверо нащадків. Разом з коханою зірка виховує 15-річного Романа, 13-річного Устима, 10-річну Олесю і 8-річну Зоряну. Зауважимо, не так давно Устим разом із батьком знявся у своєму першому кліпі, в якому заспівав. Хлопець пішов стопами батька.
Валентина Хамайко
Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" на каналі "1+1" Валентина Хамайко – мама чотирьох дітей. У знаменитості та її чоловіка, бізнесмена та віцепрезидента Федерації триатлону України Андрія Оністрата дві донечки – Соломія (11 років), Мирослава (6 років) та два сини – Михайло (6 років) і Андрій (2 роки). Молодшого хлопчика назвали на честь татуся.
Віктор Павлік
Співак Віктор Павлік невдовзі вчетверте стане батьком. Так, від першої його дружини Ліди зірка має 37-річного сина Олександра. Потім у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, яка народила йому доньку Христину. Наступна дружина Лариса народила сина Павла, який, на жаль, помер 2020 року після тривалої боротьби з раком.
Зараз же виконавець одружений із молодою концертною директоркою Катериною. Дівчина влітку народить сина, якого планують назвати Михайлом. Цікаво, що артист також двічі дідусь.
Ольга Фреймут
Телеведуча та учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут теж багатодітна мама. Знаменитість виховує 15-річну доньку Злату, яку народила від британця Ніла Мітчелла, 5-річного Валерія та 3-річну Євдокію, яких подарувала чоловіку Володимиру Локотку.
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