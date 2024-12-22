Бужинська показала відпочинок з 7-річними дітьми-двійнятами і здивувала, як вони змінилися

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про сімейний відпочинок.

Так, зіркове сімейство у зимову відпустку поїхало у гори в Болгарії. Щоб не забути щасливі миті, Бужинська наробила різних кадрів з дітьми. І у фотоблогу похизувалася, як вони порозважалися у снігових заметах. Зокрема, 7-річні Катя та Дмитрик повеселилися з мамою на тлі сніжної гірки, покаталися на санчатах, зробили снігових янголів і навіть влаштували фотосесію поблизу готелю з собаками.

На зображеннях помітно, що діти виконавиці вже майже наздогнали маму у зрості й дуже змінилися. Про це також написала й сама зіркова мама: "Безцінний час проведений з дітками! Вони так швидко ростуть!".

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Також Бужинська не забула насолодитися часом у компанії свого чоловіка, іноземця Дімітара Стойчева. Подружжя помилувалося місцевими краєвидами та наробило спільних фото.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з чоловіком / Фото: instagram.com/buzhynska

У коментарях чимало прихильників написало співачці про те, як швидко подорослішали двоє її молодших дітей. А також наробило їм компліментів.

Катерино, як виросли ваші дітки

Гарна Катерина і класні діти!

Які гарні, щасливі разом

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також показала своїх підрослих доньок. Виконавиця розсекретила, де вони зараз відпочивають.

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