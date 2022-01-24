Бужинська розкритикувала блогерку, яка дефілювала у бікіні під її пісню: "Як повії"

Зірці не сподобався вчинок блогерки.
Українська співачка Катерина Бужинська обурилася через відому блогерку, Мар'яну Гутак.
До слова, зірка Мережі вирішила похизуватися своєю фігурою. Так, вона в бікіні дефілювала під пісню Бужинської – "Як у нас на Україні".
Втім, виконавиці це не сподобалося. Співачка почала критикувати Гутак через те, що та використовує її пісні для таких відео.
"Який імідж ви робите українкам. У мене запитання? Обов'язково використовувати мою пісню і показувати свої сідниці? Я не можу зрозуміти, навіщо? Як повії. Вже без сорому оголюються на кожному кроці", - обурилася Бужинська.
Сама ж блогерка не відреагувала на критику Катерини Бужинської. Відео зі свого Instagram вона не видалила. Ба більше, вона й далі хизувалася стрункою фігурою. Щоправда, зірка Мережі обирала для своїх відео пісні інших виконавців.
Читайте також: