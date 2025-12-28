- Дата публікації
Бужинська ніжно привітала двійнят з 9-річчям і на свіжому фото здивувала, як вони подорослішали
Артистка продемонструвала, як її діти змінились.
Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про важливе свято в її родині.
Двійнята виконавиці – Катруся та Дмитрик – 27 грудня відсвяткувати день народження. Дітлахам вже виповнилось 9 років. З нагоди свята артистка присвятила їм допис в Instagram.
Катерина Бужинська показала, як її син та донька з роками неабияк змінились та подорослішали. Виконавиця опублікувала їхнє свіже фото, де ті позували в новорічних образах на тлі яскраво вбраної ялинки.
Також співачка адресувала сину та доньці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Артистка зазначила, що діти – їхня з чоловіком Дімітаром Стойчевим – гордість, і вони їх безмежно люблять.
"Вітаю наших коханих синочка Дмитрика і донечку Катрусю з днем народження! Божої ласки, щастя, радості, гарного навчання і мирного дитинства! Ви- наша гордість! Любимо безмежно", - звернулась до дітей артистка.
