Бужинська ніжно привітала двійнят з 9-річчям і на свіжому фото здивувала, як вони подорослішали

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про важливе свято в її родині.

Двійнята виконавиці – Катруся та Дмитрик – 27 грудня відсвяткувати день народження. Дітлахам вже виповнилось 9 років. З нагоди свята артистка присвятила їм допис в Instagram.

Катерина Бужинська показала, як її син та донька з роками неабияк змінились та подорослішали. Виконавиця опублікувала їхнє свіже фото, де ті позували в новорічних образах на тлі яскраво вбраної ялинки.

Реклама

Діти Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska

Також співачка адресувала сину та доньці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Артистка зазначила, що діти – їхня з чоловіком Дімітаром Стойчевим – гордість, і вони їх безмежно люблять.

"Вітаю наших коханих синочка Дмитрика і донечку Катрусю з днем народження! Божої ласки, щастя, радості, гарного навчання і мирного дитинства! Ви- наша гордість! Любимо безмежно", - звернулась до дітей артистка.

Нагадаємо, нещодавно в родині співака Позитива було важливе свято. Донька артиста від танцівниці Юлії Сахневич відсвяткувала свій перший день народження. З нагоди свята дружина виконавця показала рідкісне фото Марійки.