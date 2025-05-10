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Бужинська приїхала до Одеси та наробила пікантних фото у купальнику поблизу басейну
Артистка розповіла про свої плани поблизу моря.
Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася своєю поїздкою до Одеси.
У своєму фотоблогу зірка поділилася, що приїхала до моря не лише відпочивати, але й співати. Так, перед своїм концертом Катерина прогулялася узбережжям і наробила фото на згадку. Зокрема, похизувалася пляжним вбранням, яке складалося з накидки та штанів з геометричним принтом. У такому ж стилі на співачці можна помітити купальник. Довершити образ виконавиця взялася за допомогою окулярів і хустинки.
Також Бужинська опублікувала фото, де постає в одному купальнику, підкреслюючи свою фігуру. Вона зізналася, що Одеса доволі тепло її зустрічає, тому залюбки відвідала СПА-комплекс в готелі просто неба.
"Вітання з рідної Одеси! Сьогодні відкрили пляжний сезон", - написала артистка.
Шанувальники Катерини вже активно коментують фото, захоплюючись її виглядом та літнім настроєм:
Катю, фігура – вогонь
Красуня та гарна співачка з шикарним голосом!
А яка гарна фігура!
Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Пугачова показала, який вигляд вона має у свої 76 років на свіжому фото з трьома дітьми.