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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
363
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1 хв

Бужинська приїхала до Одеси та наробила пікантних фото у купальнику поблизу басейну

Артистка розповіла про свої плани поблизу моря.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася своєю поїздкою до Одеси.

У своєму фотоблогу зірка поділилася, що приїхала до моря не лише відпочивати, але й співати. Так, перед своїм концертом Катерина прогулялася узбережжям і наробила фото на згадку. Зокрема, похизувалася пляжним вбранням, яке складалося з накидки та штанів з геометричним принтом. У такому ж стилі на співачці можна помітити купальник. Довершити образ виконавиця взялася за допомогою окулярів і хустинки.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Також Бужинська опублікувала фото, де постає в одному купальнику, підкреслюючи свою фігуру. Вона зізналася, що Одеса доволі тепло її зустрічає, тому залюбки відвідала СПА-комплекс в готелі просто неба.

Катерина Бужинська показала свій день в Одесі / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська показала свій день в Одесі / © instagram.com/buzhynska

"Вітання з рідної Одеси! Сьогодні відкрили пляжний сезон", - написала артистка.

Шанувальники Катерини вже активно коментують фото, захоплюючись її виглядом та літнім настроєм:

  • Катю, фігура – вогонь

  • Красуня та гарна співачка з шикарним голосом!

  • А яка гарна фігура!

Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Пугачова показала, який вигляд вона має у свої 76 років на свіжому фото з трьома дітьми.

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