Бужинська розсекретила, хто завадив їй побудувати кар'єру в Росії: "Слава Богу, що не склалося"

Українська співачка Катерина Бужинська зізналася, що на початку своєї кар’єри мала шанс потрапити в російський шоубізнес.

2009 року артистці пропонували контракт на пів мільйона доларів, однак угода так і не відбулася. Зараз зірка переконана — це було на краще. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, згадавши, як співала дуетом зі Стасом Михайловим у пісні "Королева натхнення", написаній Сергієм Бакуменком.

"Стас приїжджав в Україну й обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Ми записали пісню, все йшло до знімань кліпу. Хлопцям дуже сподобалось, як я швидко працюю в студії. Сказали: "Давайте контракт, забираємо вас у Росію", — пригадала Бужинська.

Однак після цього співачка раптово перестала отримувати відповіді від російських продюсерів. Артистка підкреслила — коли намагалася підтримувати зв’язок з артистами з РФ, то одразу наштовхнулася на різку стриманість та холод.

"Потім — раз, і тиша. Я набираю Стаса, він холодно говорить. А далі мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок", — поділилася артистка.

Однак зірка зазначила, що зовсім не шкодує про це. Ба більше, тепер Бужинська вдячна долі за такий поворот.

