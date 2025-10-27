ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Бужинська розсекретила, хто завадив їй побудувати кар'єру в Росії: "Слава Богу, що не склалося"

Виконавиця відверто розповіла про досвід роботи з росіянами у 2000-х.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська зізналася, що на початку своєї кар’єри мала шанс потрапити в російський шоубізнес.

2009 року артистці пропонували контракт на пів мільйона доларів, однак угода так і не відбулася. Зараз зірка переконана — це було на краще. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, згадавши, як співала дуетом зі Стасом Михайловим у пісні "Королева натхнення", написаній Сергієм Бакуменком.

"Стас приїжджав в Україну й обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Ми записали пісню, все йшло до знімань кліпу. Хлопцям дуже сподобалось, як я швидко працюю в студії. Сказали: "Давайте контракт, забираємо вас у Росію", — пригадала Бужинська.

Однак після цього співачка раптово перестала отримувати відповіді від російських продюсерів. Артистка підкреслила — коли намагалася підтримувати зв’язок з артистами з РФ, то одразу наштовхнулася на різку стриманість та холод.

"Потім — раз, і тиша. Я набираю Стаса, він холодно говорить. А далі мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок", — поділилася артистка.

Катерина Бужинська і Таїсія Повалій

Катерина Бужинська і Таїсія Повалій

Однак зірка зазначила, що зовсім не шкодує про це. Ба більше, тепер Бужинська вдячна долі за такий поворот.

Нагадаємо, нещодавно концерт Катерини Бужинської в Миколаєві запам’ятався не лише піснями, а й гучним скандалом серед глядачок. Просто під час виступу між фанатками співачки спалахнула бійка, через яку довелося втрутитися охороні. Артистка не залишила інцидент без уваги та відреагувала на несподівану ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie