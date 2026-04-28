Бужинська та Бучинська після 10 років конфлікту зробили гучну заяву: "Люди є свідками"

Катерина Бужинська та Наталія Бучинська

Українські співачки Катерина Бужинська та Наталія Бучинська несподівано оголосили про примирення після майже десяти років напружених стосунків.

Неочікуваний діалог між артистками відбувся під час запису інтерв’ю у Слави Дьоміна. Ведучий зателефонував Бужинській у присутності Бучинської, що стало приводом для відкритої та чесної комунікації. У результаті обидві дійшли висновку: конфлікт давно вичерпався й не має сенсу його продовжувати.

Як розповіла Бучинська, раніше вона намагалася владнати ситуацію опосередковано — через композитора Нікола Петраша, який пропонував їм записати дует. Однак тоді ініціатива залишилася без продовження. Зараз же співачка визнає: з роками вона переосмислила ситуацію і більше не бачить причин для ворожнечі.

Наталія Бучинська і Слава Дьомін телефонують Катерині Бужинській

Своєю чергою, Бужинська у телефонній розмові зазначила, що була відкрита до співпраці й раніше, але не отримала відповіді. Тож вона підтримала ідею об’єднання, і сторони погодилися реалізувати спільний творчий проєкт.

«Дві мудрі й красиві співачки — нам час щось створити. Треба робити дует. Треба жити й об’єднуватися, чого нас навчила війна. Багато людей є свідками», — зазначила Наталія.

До слова, тривалий конфлікт між артистками частково виник через постійну плутанину між ними — схожі прізвища часто вводили в оману публіку та організаторів різних заходів, що впливало і на кар’єрні можливості. Та, схоже, тепер ця історія остаточно у минулому.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Бучинська розповіла про пережиту клінічну смерть і з якими діагнозами боролася.

