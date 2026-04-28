Бужинська та Бучинська після 10 років конфлікту зробили гучну заяву: "Люди є свідками"
Артистки дійшли примирення і заінтригували сюрпризом.
Українські співачки Катерина Бужинська та Наталія Бучинська несподівано оголосили про примирення після майже десяти років напружених стосунків.
Неочікуваний діалог між артистками відбувся під час запису інтерв’ю у Слави Дьоміна. Ведучий зателефонував Бужинській у присутності Бучинської, що стало приводом для відкритої та чесної комунікації. У результаті обидві дійшли висновку: конфлікт давно вичерпався й не має сенсу його продовжувати.
Як розповіла Бучинська, раніше вона намагалася владнати ситуацію опосередковано — через композитора Нікола Петраша, який пропонував їм записати дует. Однак тоді ініціатива залишилася без продовження. Зараз же співачка визнає: з роками вона переосмислила ситуацію і більше не бачить причин для ворожнечі.
Своєю чергою, Бужинська у телефонній розмові зазначила, що була відкрита до співпраці й раніше, але не отримала відповіді. Тож вона підтримала ідею об’єднання, і сторони погодилися реалізувати спільний творчий проєкт.
«Дві мудрі й красиві співачки — нам час щось створити. Треба робити дует. Треба жити й об’єднуватися, чого нас навчила війна. Багато людей є свідками», — зазначила Наталія.
До слова, тривалий конфлікт між артистками частково виник через постійну плутанину між ними — схожі прізвища часто вводили в оману публіку та організаторів різних заходів, що впливало і на кар’єрні можливості. Та, схоже, тепер ця історія остаточно у минулому.
