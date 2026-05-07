Гламур
215
2 хв

Бужинська висловилася про життя двох дітей у Болгарії під час війни і чому вони не їдуть до України

Зірка також розповіла, з ким лишає двійнят на час її гастролей.

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська відверто розповіла про життя своєї родини за кордоном.

Артистка зізналася, що її молодші діти — дев’ятирічні двійнята Дмитрик і Катруся — наразі не приїжджають до України через безпекову ситуацію. За словами співачки, такого рішення вони дійшли разом із чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Як пояснила Катерина, саме чоловік наполягає, щоб діти під час війни залишалися у Болгарії, де сім’я проживає постійно.

«Чоловік не дозволяє. Через небезпеку. Ми можемо відпочивати в Болгарії, хоча я дуже люблю Трускавець, Карпати. В Болгарії теж гори і дуже багато мінеральних джерел. Це як Швейцарія, але дешевше. Ми вже Болгарію майже всю вивчили за 12 років. І ще я люблю Грецію», — зізналася Бужинська в інтерв’ю blik.ua.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / © facebook.com/katyabuzhynskaya

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / © facebook.com/katyabuzhynskaya

Також артистка розсекретила, з ким залишає дітей, коли вирушає на гастролі. За її словами, допомагає родина чоловіка — зокрема, мама Дімітара, яка доглядає за онуками та займається побутом. Співачка наголошує, що діти добре адаптувалися до життя за кордоном, навчаються у третьому класі та радують батьків успіхами.

«Все добре, вони в третьому класі. Стараються, гарно навчаються. Чоловік в мене прекрасний. Він допомагає, контролює, коли мене нема вдома, коли на гастролях. А коли вдома, звичайно, я більше часу проводжу з дітками», – поділилася зірка.

До слова, Катерина Бужинська є багатодітною мамою. Окрім двійнят, вона має старшу доньку Олену від першого шлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим. Нині дівчина здобуває освіту в Німеччині та мріє стати дитячою письменницею.

Нагадаємо, нещодавно співачки Бужинська та Бучинська публічно примирилися після майже 10 років непорозумінь. Зірки вже дали спільну обіцянку фанам.

