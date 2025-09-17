Бужинська здивувала конфузом з польською владою, в який потрапила через відому колегу

Катерина Бужинська та Наталія Бучинська

Українська співачка Катерина Бужинська пригадала неприємні ситуації, які виникали в її кар’єрі через плутанину з колегою Наталею Бучинською.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізналася, що 2015–2016 років навіть зіткнулася з серйозними проблемами під час благодійного туру в Європі. Тоді їй відмовили у підтримці концерту, бо переплутали з Наталею, яка свого часу виступала на антимайдані.

"Мені надійшов офіційний лист з Польщі: "Ви співали на антимайдані, ми не будемо допомагати у проведенні концерту". Я відповіла: "Вибачте, ви уважно читали моє ім’я? Я — Катерина, а не Наталя Бучинська". Потім вибачились, але це було дуже неприємно. Такі ситуації траплялися часто", — розповіла співачка.

Катерина Бужинська / © скриншот з відео

Бужинська підкреслила, що відчувала наслідки цієї плутанини неодноразово, але особливо її зачепили нещодавні слова Наталії Бучинської. Катерина згадала, що в одному з інтерв’ю Бучинська заявила, що з’явилася в українському шоубізнесі набагато раніше й звинуватила Бужинську в плагіаті.

"В одному з інтерв’ю вона сказала, що я з’явилась у шоубізнесі пізніше за неї і що моє прізвище навіть несправжнє. Я ніколи не провокувала скандалів, але коли мене намагаються образити, то я змушена захищатися", — зізналася артистка.

Катерина пояснила, що сценічне ім’я "Бужинська" їй порадив узяти Юрій Рибчинський ще 1996 року. Співачка додала, що воно є родовим прізвищем її матері.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: БУЖИНСЬКА про зради чоловіка і трагедію з вагітністю, маму в Криму та скандал із Бучинською

