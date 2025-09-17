ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Бужинська здивувала конфузом з польською владою, в який потрапила через відому колегу

Через плутанину з колегою артистка втрапила у міжнародний скандал і змушена була доводити своє ім’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Бужинська та Наталія Бучинська

Катерина Бужинська та Наталія Бучинська

Українська співачка Катерина Бужинська пригадала неприємні ситуації, які виникали в її кар’єрі через плутанину з колегою Наталею Бучинською.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізналася, що 2015–2016 років навіть зіткнулася з серйозними проблемами під час благодійного туру в Європі. Тоді їй відмовили у підтримці концерту, бо переплутали з Наталею, яка свого часу виступала на антимайдані.

"Мені надійшов офіційний лист з Польщі: "Ви співали на антимайдані, ми не будемо допомагати у проведенні концерту". Я відповіла: "Вибачте, ви уважно читали моє ім’я? Я — Катерина, а не Наталя Бучинська". Потім вибачились, але це було дуже неприємно. Такі ситуації траплялися часто", — розповіла співачка.

Катерина Бужинська / © скриншот з відео

Катерина Бужинська / © скриншот з відео

Бужинська підкреслила, що відчувала наслідки цієї плутанини неодноразово, але особливо її зачепили нещодавні слова Наталії Бучинської. Катерина згадала, що в одному з інтерв’ю Бучинська заявила, що з’явилася в українському шоубізнесі набагато раніше й звинуватила Бужинську в плагіаті.

"В одному з інтерв’ю вона сказала, що я з’явилась у шоубізнесі пізніше за неї і що моє прізвище навіть несправжнє. Я ніколи не провокувала скандалів, але коли мене намагаються образити, то я змушена захищатися", — зізналася артистка.

Катерина пояснила, що сценічне ім’я "Бужинська" їй порадив узяти Юрій Рибчинський ще 1996 року. Співачка додала, що воно є родовим прізвищем її матері.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: БУЖИНСЬКА про зради чоловіка і трагедію з вагітністю, маму в Криму та скандал із Бучинською

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська розповіла, чому її перший чоловік Квеленков досі тримає образу на неї. Артистка поділилася подробицями, які довгий час залишалися таємницею.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie