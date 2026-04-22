Бєдняков після гучного розлучення заінтригував заявою про нові стосунки і зізнався, чого йому бракує

Андрій Бєдняков

Реклама

Український ведучий Андрій Бєдняков уперше після розлучення з дружиною відверто заговорив про нові стосунки, зізнавшись, що вже готовий до кохання, але поки не зустрів «свою» людину.

Після розмов про теплі стосунки з Настею Короткою телеведучий несподівано перейшов до особистого. Каже, довгий час йому було комфортно на самоті. Статус холостяка навіть приносив задоволення. Однак із часом настрій почав змінюватися. З’явилося відчуття внутрішньої порожнечі. І тепер він дедалі частіше думає про близькість і прості радощі вдвох.

«Я хочу отримувати кайф від того, що буде. Якщо з’явиться людина, я готовий насолоджуватися стосунками. Тобто я вже готовий до цього», —зазначає Андрій на проєкті «Розмова».

Реклама

Ведучий не приховує: зараз йому бракує емоційного контакту. Йдеться не про гучні романи, а про базові речі — розмови, підтримку, спільний відпочинок. Інколи це бажання стає особливо відчутним, хоча й не завжди стабільним.

«А вже ось, напевно, хочеться з кимось на побачення піти… Навіть справа не в побаченні. Хочеться з кимось поговорити, пообійматися, сходити в кіно. Такі гойдалки: два дні тобі так хочеться, два дні — по-іншому», — ділиться ведучий.

Водночас Бєдняков дивиться на майбутні стосунки без ілюзій. Він розуміє, що це буде непросто — не лише через публічність, а й через відповідальність перед дітьми. Для нього важливо не приховувати нову обраницю та чесно пояснити все родині.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков як ексведучий "Орла і Решки" на тлі скандалу з шоу виступив із різкою заявою.