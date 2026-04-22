Бєдняков розкрив, чому не погодився замінити Притулу у шоу з Нікітюк і якими принципами керується

Андрій Бєдняков і Леся Нікітюк

Український телеведучий Андрій Бєдняков зізнався, що свого часу відмовився від пропозиції стати співведучим популярного шоу з Лесею Нікітюк.

Як виявилося, після звільнення з відомого розважального проєкту Сергія Притули саме Бєднякову запропонували працювати разом із Лесею Нікітюк. Однак шоумен не погодився і зізнається, що на те були причини, яких нині він не згадає. Проте зараз знаменитість говорить, що обирає для себе проєкти за принципом не гонорарів, а внутрішнього інтересу та «кайфу».

«Я той період не пам’ятаю, чому так сталося. Але сказати, що я дуже хотів вести це шоу — ні. Якби дуже хотів вести якийсь проєкт, я б точно скасував усі інші», — пояснив шоумен у проєкті «Розмова».

Андрій Бєдняков

Також Андрій поділився, що нині не бачить на українському телебаченні форматів, які були б йому справді цікаві. Водночас він згадав про свою давню мрію — працювати над шоу Fort Boyard. Щоправда, навіть коли йому двічі пропонували вести цей проєкт у Росії, він відмовився.

Крім того, він зруйнував стереотипи про свої часті зустрічі із зірками і їхні буцімто спільні товариські веселі компанії. Бєдняков наголошує, що насправді у його житті підтримкою є не медійні люди, а його рідні й близькі. До того ж під час війни шоумен відмовляється від більшості світських заходів і надає перевагу окремо бачитися з колегами по цеху, що відбувається теж доволі рідко.

«Я не супер тусуюсь серед медійників. Я відмовляюсь від презентацій кіно, допрем’єрних показів тощо. Мене це не чіпляє. Але, звісно ж, певне коло, з ким я можу спокійно зустрітися, поговорити, посміятися… А менше коло — з ким я можу частіше телефонувати чи перетнутися на свята. Це стереотип — якщо ти медійник, то ти з Нікітюк і Птушкіним збираєшся і смієшся. Все таке у рожевих окулярах — ні», — наголосив Андрій.

